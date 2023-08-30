Патрульный застрелил мужчину: прокуратура говорит, что за рулем могла быть женщина, есть видео

Накануне в Днепре патрульный полицейский смертельно ранил мужчину. В прокуратуре области поведали новые детали о трагедии.

Заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Александр Савенко рассказал на брифинге 30 августа, что идет следствие. Он также ответил на вопрос о вероятном нарушении ПДД.

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Что нового известно об инциденте в Днепре

Предварительно была водитель. Все точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия,

– заявил Александр Савенко.

Он также подтвердил, что в настоящее время по делу задержан один человек.

Заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры заверил, что следствие исследует видео, которое распространяется по сети.

Савенко ответил на вопрос, нарушил ли водитель остановившейся машины правила дорожного движения. В частности, он не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

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За рулем мог быть мужчина, нарушивший правила дорожного движения

Издание "Информатор" 30 августа опубликовало видео с камер наблюдения, на котором заметно, что за рулем машины мог быть мужчина.

Более того, журналисты со ссылкой на Ситуационный центр Днепра, утверждают, что на кадрах видны нарушения, из-за которых правоохранители остановили машину.

Издание отметило, что на видео видно, как на перекрестке проспекта Нигояна и улицы Орловской водитель Jaguar нарушил правила дорожного движения, повернув налево с правого ряда. После этого за ним поехали находившиеся неподалеку патрульные.

Видео, которым располагают журналисты: смотрите кадры

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