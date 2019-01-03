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      Паулу Фонсека признался, ради какого клуба он покинет "Шахтёр"

      93 Читати новину українською
      Паулу Фонсека
      Паулу Фонсека

      45-летний главный тренер донецкого "Шахтёра" Паулу Фонсека рассказал, какие клубы предлагали ему контракт.

      Также Фонсека признался, что оставил бы "Шахтёр" только ради клуба, в который смог бы очень влюбиться.

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      Я подписал новый контракт, чувствуя себя очень мотивированным. У меня появилась возможность продолжать работу, которую я начал здесь два года назад. Я всегда говорил, что оставлю "Шахтёр" только ради клуба, в который я буквально влюблюсь, я должен перейти в амбициозный проект. У меня были предложения из Англии, Китая, Турции, Германии и России. Было сложно, но, чтобы сменить клуб, должно быть предложение от клуба намного лучше "Шахтёра". Я хочу играть, чтобы выигрывать,
      – цитирует Фонсеку FootballHub.

      Напомним, что "Шахтёр" попал в топ-100 клубов мира с самыми дорогими составами. Трансферную стоимость всех футболистов первой команды "горняков" портал Transfermarkt оценил в 113 миллионов евро.

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      Теги: Футбол Спорт Шахтер
      Источник: 24 Канал
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