Паулу Фонсека признался, ради какого клуба он покинет "Шахтёр"

45-летний главный тренер донецкого "Шахтёра" Паулу Фонсека рассказал, какие клубы предлагали ему контракт.

Также Фонсека признался, что оставил бы "Шахтёр" только ради клуба, в который смог бы очень влюбиться.

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Я подписал новый контракт, чувствуя себя очень мотивированным. У меня появилась возможность продолжать работу, которую я начал здесь два года назад. Я всегда говорил, что оставлю "Шахтёр" только ради клуба, в который я буквально влюблюсь, я должен перейти в амбициозный проект. У меня были предложения из Англии, Китая, Турции, Германии и России. Было сложно, но, чтобы сменить клуб, должно быть предложение от клуба намного лучше "Шахтёра". Я хочу играть, чтобы выигрывать,

– цитирует Фонсеку FootballHub.

Напомним, что "Шахтёр" попал в топ-100 клубов мира с самыми дорогими составами. Трансферную стоимость всех футболистов первой команды "горняков" портал Transfermarkt оценил в 113 миллионов евро.

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