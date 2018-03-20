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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Павел Дуров отреагировал на угрозы о блокировании Telegram

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Павел Дуров
Павел Дуров / Фото из открытых источников

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на угрозы заблокировать мессенджер на территории России.

На своей странице в Twitter Павел Дуров отметил, что с угроз заблокировать Telegram ничего не получится.

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"Угрозы благодаря которым хотят заблокировать Telegram, на основании, что мы не согласны выдавать частные данные наших пользователей, не будут иметь никаких плодов. Telegram будет поддерживать свободу и приватность", – написал он.

Напомним, ранее "24" сообщал о том, что Роскомнадзор обратился к Telegram с предупреждением о нарушении закона. Фактически, это может означать начало процедуры блокировки сервиса.

Также весной 2017-го Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat.

В середине ноября 2016-го Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных соцсеть LinkedIn и направил операторам связи сообщение о блокировке ресурса.

Теги: Техно Соцсети Новости России
Источник: 24 Канал
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