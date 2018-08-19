Павел Зибров показал, как он готовится к началу "Танцев со звездами"

26 августа состоится премьера нового сезона популярного шоу "Танцы со звездами". Все звезды активно готовятся к первым прямым эфирам. Не отстает и 61-летний Павел Зибров.

Сторонники проекта "Танцы со звездами" в ожидании старта развлекательного шоу. Звезды, которые согласились выйти на паркет и побороться за победу, активно готовятся к первым эфирам, демонстрируя свою ловкость в блогах. Свои тренировки показал и певец Павел Зибров.

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Артист опубликовал фото, на котором разминается перед занятием. Павел Зибров, одетый в брюки и футболку, продемонстрировал свою растяжку. Певец поделился с поклонниками лайфхаком, как в 61 год иметь такую же физическую форму, как у него.

Овсянка, отжимания и танцевальные па! Именно так начинается утро ZIBREMBO,

– написал Павел Зибров.

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 19 Сер 2018 р. о 1:40 PDT

Кроме того, артист показал па с танцором. Павел Зибров, одетый в стиле 90-х, зажег под горячие ритмы песни "Здесь так красиво". Как говорится в сообщении к посту, танцевальные па певец исполнил для нового шоу.

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov) 19 Сер 2018 р. о 2:27 PDT

Напомним, что 2 сезон проекта "Танцы со звездами" выйдет на телеканале 1+1 уже 26 августа. За победу в шоу поборются 14 знаменитостей.