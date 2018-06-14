Павелко под прицелом: НАБУ начало расследование против президента ФФУ
Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко.
Расследование, кроме Павелко, касается еще нескольких госслужащих, информирует пресс-служба НАБУ.
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В антикоррупционном бюро подтвердили, что детективы НАБУ действительно начали расследование "по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы относительно возможных злоупотреблений служебных лиц при выделении средств и закупках на средства из госбюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием".
Дело квалифицировали по статьям о декларировании недостоверной информации, незаконное обогащение и злоупотребление властью или служебным положением.
Попутно отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны той или иной особы действительно имели место неправомерные действия, – говорится в сообщении НАБУ.
Одновременно, как информирует "Громадьске", руководитель САП Назар Холодницкий, который является заместителем президента ФФУ, подтвердил, что расследование касается и Андрея Павелко.
Ранее стало известно, что НАБУ ведет расследование против братьев Суркисов.