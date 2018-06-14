17:48
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Павелко под прицелом: НАБУ начало расследование против президента ФФУ

35 Читати новину українською
НАБУ начало расследование против президента ФФУ Андрея Павелко
НАБУ начало расследование против президента ФФУ Андрея Павелко / Facebook Андрея Павелко

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко.

Расследование, кроме Павелко, касается еще нескольких госслужащих, информирует пресс-служба НАБУ.

Читайте также: НАБУ подозревает украинского топ-чиновника в незаконном обогащении

В антикоррупционном бюро подтвердили, что детективы НАБУ действительно начали расследование "по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы относительно возможных злоупотреблений служебных лиц при выделении средств и закупках на средства из госбюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием".

Дело квалифицировали по статьям о декларировании недостоверной информации, незаконное обогащение и злоупотребление властью или служебным положением.

Попутно отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны той или иной особы действительно имели место неправомерные действия, – говорится в сообщении НАБУ.

Одновременно, как информирует "Громадьске", руководитель САП Назар Холодницкий, который является заместителем президента ФФУ, подтвердил, что расследование касается и Андрея Павелко.

Ранее стало известно, что НАБУ ведет расследование против братьев Суркисов.

Теги: Новости Украины Деньги Коррупция Новости спорта Расследования НАБУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
сегодня, 17:01 Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
Андрій Воропаєв 397
Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
сегодня, 16:00 Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
Віталій Шабунін 56
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сегодня, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1142
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сегодня, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 688
ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
сегодня, 11:09 ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
178
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук