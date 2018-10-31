Павло Зибров рассказал пикантную историю о девушках без белья на его концерте: видео
Украинский эстрадный певец Павло Зибров стал новым героем шоу "Слава+", которое выходит на Люкс ФМ.
В частности, Зибров в интервью со Славой Деминым поделился пикантными подробностями из своей концертной жизни.
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Павел Николаевич рассказал, что встречал много ненормальных фанаток, которые врываются в гримерки и стоят возле дома. Певец отметил, что они есть у каждого популярного артиста.
Бывает такое, что сидит девушка такая красивая на концерте в первом ряду, а потом ножками такая раз, а у нее трусов нет. И ты должен петь песню о любви, а все равно смотришь туда,
– поделился Зибров.
По мнению артиста, такие фанатки очень отвлекают от работы. Поэтому он просит, чтобы их выводили из зала.
Больше интересных фактов из жизни Павла Зиброва смотрите в новом выпуске "Слава+":