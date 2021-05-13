Жители Павлограда, Первомайска и Синельникова на Днепропетровщине – третьи сутки без воды. Из-за долгов канал Днепр – Западный – Донбасс отключил водоснабжения в этих городах.

Долг превышает 20 миллионов. При том, что пользователи платили за услугу водоснабжения. К теме Размер платежки за коммуналку за год вырос на 46%: какова задолженность украинцев Что известно об отключении воды на Днепропетровщине Более 200 тысяч жителей этих трех городов остались без воды.

Школы перевели на дистанционное образование, в садиках – только дежурные группы.

Техническую и питьевую воду подвозят в специальных емкостях с 8 до 22 часов.

В Синельниково в больнице прекратили плановый прием больных, операционная работает только в ургентном режиме.

Для ковидных отделений закупили разовую посуду и белье, установили бак с водой.

Люди набирали воду даже в фонтанах и шутили об использовании дождевой воды.

Однако большинство жителей считают эти действия "Водоканала" шантажом.

Долг должен оплатить водоканал Синельниково. Руководство предприятия обратилось за финансовой помощью в областной совет.

По оптимистичным прогнозам жители Павлограда, Першотравенска и Синельниково получат воду не раньше субботы, 15 мая.