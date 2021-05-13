Уже третьи сутки без воды: в 3 городах Днепропетровщине из-за долгов отключили водоснабжение
Жители Павлограда, Первомайска и Синельникова на Днепропетровщине – третьи сутки без воды. Из-за долгов канал Днепр – Западный – Донбасс отключил водоснабжения в этих городах.
Источник:"Дніпро Обласний"
Долг превышает 20 миллионов. При том, что пользователи платили за услугу водоснабжения.
К теме Размер платежки за коммуналку за год вырос на 46%: какова задолженность украинцев
Что известно об отключении воды на Днепропетровщине
- Более 200 тысяч жителей этих трех городов остались без воды.
- Школы перевели на дистанционное образование, в садиках – только дежурные группы.
- Техническую и питьевую воду подвозят в специальных емкостях с 8 до 22 часов.
- В Синельниково в больнице прекратили плановый прием больных, операционная работает только в ургентном режиме.
- Для ковидных отделений закупили разовую посуду и белье, установили бак с водой.
- Люди набирали воду даже в фонтанах и шутили об использовании дождевой воды.
- Однако большинство жителей считают эти действия "Водоканала" шантажом.
- Долг должен оплатить водоканал Синельниково. Руководство предприятия обратилось за финансовой помощью в областной совет.
- По оптимистичным прогнозам жители Павлограда, Першотравенска и Синельниково получат воду не раньше субботы, 15 мая.
Поделиться новостью