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      Павлу Грибу нужна срочная операция, – Денисова рассказала, как РФ цинично игнорирует проблему

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      Людмила Денисова и Татьяна Москалькова
      Людмила Денисова и Татьяна Москалькова / Иллюстративное фото

      Украинскому политзаключенному 20-летнему Павлу Грибу необходима срочная операция. Украинская омбудсвумен Людмила Денисова направила соответствующее ходатайство об этом своей российской коллеге, однако до сих пор не получила ответа.

      О циничном игнорировании проблем украинских политзаключенных и их незаконном содержании в российском плену правозащитница рассказала главе миссии ЕС в Украине Аннике Вальдеманн.

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      Мы обсудили вопрос о необходимости проведения срочной операции 20-летнему политзаключенному Павлу Грибу, которого удерживают в Ростове-на-Дону. Анника Вальдеманн отметила, что она разделяет оценку относительно серьезного состояния Павла и выразила надежду, что к парню допустят независимых врачей синхронно с допуском медиков к Кириллу Вышинскому,
      – пересказала результат своего разговора Денисова.

      Кстати, больного пленника Кремля Павла Гриба в тюрьме недавно впервые посетил украинский консул. Его наконец допустили к 20-летнему пленнику. Так, дипломат заявил, что, несмотря на плохое состояние здоровья, Гриб "готовится к бою" и не унывает.

      "Он готовится к бою – впереди ключевые заседания, обдумывает и взвешивает свои шаги. Самостоятельно пишет ходатайство, уже направил обращение к украинскому и российскому омбудсменам, в Европарламент", – рассказал исполняющий обязанности Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

      Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

      В чем обвиняют Гриба? Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

      Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь якобы благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.

      По словамукраинского омбудсмена, она обсудила с главой Миссии ЕС в Украине и положение украинских военнопленных моряков.

      Василию Сороке уже сделали предоперационное обследование, но саму операцию почему-то затягивают. Это создает риск для его инвалидности, так как времени для откладывания хирургического вмешательства нет,
      – отметила омбудсмен.

      Кроме Сороки, в оказании медицинской помощи нуждаются еще 2 пленных моряков: Андрей Эйдер и Андрей Артеменко.

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      Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки?

      В результате обстрела российскими пограничниками рука парня не восстанавливается, так как в ней остались осколки. Пока он не может согнуть пальцы раненой руки. Московская уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева утверждает, что моряк выздоровел на 80%. Врачи в московской гражданской клинике, куда Сороку вывозили на обследование, рекомендовали провести на руке военнопленного операцию.

      Что известно о состоянии здоровья Андрея Эйдера?

      Моряк получил осколочное ранение ног во время обстрела российских пограничников. Поэтому он не может свободно передвигаться.

      Что известно о состоянии здоровья Андрея Артеменко?

      Украинец получил осколочное ранение и сильный ушиб правой кисти руки. В РФ заявляют, что моряк идет на поправку и якобы проходит реабилитацию.

      Как украинские моряки попали в российский плен? 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.

      Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Украинцы в плену РФ Заложники Людмила Денисова
      Источник: 24 Канал
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