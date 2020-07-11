ПЦР-тест можно будет сделать прямо в аэропорту Киева и Львова
В Министерстве инфраструктуры занимаются обустройством лабораторий прямо в помещениях аэропортов Киева и Львова. Следовательно, пассажиры, которые будут прибывать, смогут получить тест на COVID-19 сразу же после возвращения в Украину.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установки таких лабораторий. Об этом он заявил на совещании в Офисе Президента.
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Сейчас ведутся переговоры с Министерством цифровой трансформации, чтобы договориться о привязке выдачи результатов в приложении "Дій вдома". Тогда можно будет уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, которые прибыли в Украину и сократить очереди в помещениях аэропортов.
Где уже есть лаборатория
19 июня компания МАУ открыла подобную лабораторию в Борисполе. Тестирование там проводят как ПЦР, так и методом ИФА на определение антител к вирусу. Также в лаборатории есть опция срочного ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут.
Скорость работы лаборатории – 86 тестов в час.
Авиасообщение Украины с Европой: основное
- Евросоюз согласовал список стран, безопасных для путешествий. Всего в список попали 14 стран, с ними ЕС открыл границы уже с 1 июля. Однако Украины в этом списке нет.
- Несмотря на это, Хорватия таки откроет границы для украинцев. Перед вылетом из Украины граждане должны будут сдавать тест на COVID-19.
- Теперь украинцы могут попасть в примерно 20 стран мира.
- Если украинцы будут возвращаться из условной "красной зоны", они должны будут сдавать тест на COVID-19.
- К "красной" зоне относят те страны, где коронавирусная ситуация является такой же, как в Украине или хуже.
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