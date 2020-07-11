В Министерстве инфраструктуры занимаются обустройством лабораторий прямо в помещениях аэропортов Киева и Львова. Следовательно, пассажиры, которые будут прибывать, смогут получить тест на COVID-19 сразу же после возвращения в Украину.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установки таких лабораторий. Об этом он заявил на совещании в Офисе Президента.

Узнайте Что делать украинцам, прибывшим из "красной" зоны и у которых отрицательный ПЦР-тест

Сейчас ведутся переговоры с Министерством цифровой трансформации, чтобы договориться о привязке выдачи результатов в приложении "Дій вдома". Тогда можно будет уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, которые прибыли в Украину и сократить очереди в помещениях аэропортов.

Где уже есть лаборатория

19 июня компания МАУ открыла подобную лабораторию в Борисполе. Тестирование там проводят как ПЦР, так и методом ИФА на определение антител к вирусу. Также в лаборатории есть опция срочного ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут.

Скорость работы лаборатории – 86 тестов в час.

Авиасообщение Украины с Европой: основное

Евросоюз согласовал список стран, безопасных для путешествий. Всего в список попали 14 стран, с ними ЕС открыл границы уже с 1 июля. Однако Украины в этом списке нет.

Несмотря на это, Хорватия таки откроет границы для украинцев. Перед вылетом из Украины граждане должны будут сдавать тест на COVID-19.

Теперь украинцы могут попасть в примерно 20 стран мира.

Если украинцы будут возвращаться из условной "красной зоны", они должны будут сдавать тест на COVID-19.

К "красной" зоне относят те страны, где коронавирусная ситуация является такой же, как в Украине или хуже.



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