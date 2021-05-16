У селі Заболоття на Рівненщині між прихильниками ПЦУ та УПЦ МП 10 травня спалахнули сутички через місцевий храм. У Рівненській єпархії ПЦУ щодо деяких моментів конфлікту.

По словам представителей Ровенской епархии ПЦУ, конфликт возник из-за того, что на территорию храма религиозной общины ПЦУ ворвались сторонники УПЦ МП. Сделали они это, несмотря на закрытые ворота и ограждений. В то же время применили силу и нецензурно ругались.

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Реакция на действия полиции

Чтобы успокоить настроения участников инцидента, на место прибыли полицейские. Они попросили покинуть помещение церкви и ее территорию всех присутствующих - и представителей УПЦ МП и членов религиозной общины Заболотье. Последние, в свою очередь, объясняли правоохранителям, что храм является собственностью общины ПЦУ, а земельный участок находится в их постоянном пользовании.

Однако, работник полиции Суликовский опечатал двери церкви, закрыл на замок и также опечатал вход на территорию храма. В Ровенской епархии говорят, что во время этого милиционер не предъявил никаких документов, которые бы указывали на основания применения таких мер. Также не объяснил, согласно которым законы он так поступил.

Впоследствии община обратилась за разъяснениями к Вараського районного отдела полиции и Главного управления в Ровенской области. Но ответ не получила до сих пор.

Описанные выше действия сотрудников полиции не только нарушают права Религиозной общины Заболотье как собственника имущества, но и права членов религиозной общины на вероисповедание, в частности на беспрепятственное отправление религиозных культов, гарантированное Конституцией,

- заявили в Ровенской епархии.

Священнослужители добавляют, что действия полицейских содержат признаки преступления, предусмотренного статьей о превышении власти или служебных полномочий. То есть, говорится о умышленное совершение действий, явно выходящих за пределы предоставленных полицейском прав или полномочий. Более того, эти действия причинили существенный вред охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан.

Относительно таких действий полицейского Ровенская епархия подготовило заявление в ГБР. Также с просьбой посодействовать решению конфликта намерена обратиться к президенту. Верховной Рады, генерального прокурора, главы МВД, руководителя САП, председателя СБУ.

Участие в конфликте принимали титушки

По словам священнослужителей, подавляющее большинство сторонников УПЦ МП, подняли схватку, не является жителями Заболотье. Их специально доставили из всех уголков Ровенской области. Организатор таких сборов - представитель УПЦ МП Виктор Земляной.

Кто такой Виктор Земляной

На Ровенщине его знают как руководителя отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов при Ровенской епархии УПЦ МП. В то же время он активно давал интервью российским пропагандистским каналам.

Мужчину обвиняют в ряде уголовных преступлений. Говорится о таких статьи Уголовного кодекса:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам),

ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.

Уголовное дело в отношении него находится на рассмотрении в Ровенском городском суде.

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другие заявления

И Ровенской епархии опровергли информацию, что 22 мая должны пройти всеобщие (приходские) сборы религиозной общины Заболотье. На них вроде должны решить вопрос об изменении канонического подчинения общины.

Проведение таких сборов не запланировано, ведь свою каноническую подчиненность члены общины определили 9 июня 2019 на общем собрании. Тогда 216 членов общины с 223 присутствующих проголосовали за изменение канонической подчиненности и перешли в подчинение Православной Церкви Украины,

- отметили священнослужители.

В то же время они прокомментировали возможность использования храма представителями обеих конфессий. По их словам, согласно закону, часть общества, не согласная с решением об изменении подчиненности, вправе образовать новую религиозную общину. Также им нужно заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем). Последние являются представителями ПЦУ.

Кроме того, если такая новообразованная община будет в подчинении церкви государству-агрессору, она является обязанным в своем полном названии отражать эту принадлежность. То есть, в названии организации должно быть указано, что эта община является общиной Русской Православной Церкви в Украине.

"В течение этих 2 лет, как часть общества изменила каноническую подчиненность, не согласны с этим решением не совершали никаких действий по созданию новой религиозной общины ", - констатировали в Ровенской епархии.

"Похоже на сговор"

Представитель ПЦУ Евстратий Зоря считает, что ситуация вокруг конфликта в Ровенской области - очень похожа на предварительный сговор.

Общество и храм принадлежат ПЦУ. На территорию ворвались сторонники Московского патриархата, преимущественно свезены известным служителем МП Земляным. Но местные представители полиции на основании того, что сторонники МП спровоцировали конфликт и пытались захватить храм в общины ПЦУ, лишили общину права пользоваться ее собственным имуществом и совершать богослужения,

- пояснил он.

Заря добавил: когда сторонники МП не имеют прав на имущество и соответствующих документов, они всячески пытаются заблокировать храм, чтобы им не могла пользоваться община ПЦУ.

"В надежде, что подкупом, силой, запугиванием или в какой-то другой беззаконный образом они позже смогут захватить храм в общины ПЦУ", - подчеркнул священнослужитель.

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