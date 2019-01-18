ПЦУ официально объявила дату и место интронизации митрополита Епифания

Главу объединенной Православной церкви Украины митрополита Киевского Епфания будет интронизовано в начале февраля. Мероприятие состоится в Соборе Святой Софии Киевской.

Об этом Православная церковь Украины сообщила на своей странице в Facebook.

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Официально сообщается, что интронизация митрополита Киевского и всей Украины Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля 2019 года, во время Божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской,

– говорится в заметке.

Добавим, что 3 февраля Епифаний отмечать свое сорокалетие.

Напомним, ранее как сам Епифаний, так и председатель ПЦУ Киева Иван Сидор отмечали, что интронизация главы Православной церкви Украины состоится в начале февраля. Также они предполагали, что это произойдет 3 февраля, однако в то же время подчеркивали, что точная дата еще не согласована. По словам Епифания, после официальной интронизации будет первое заседание Священного синода,

Что такое интронизация?Торжественное богослужение, во время которого новоизбранного патриарха сводят на патриаршую кафедру. Интронизация осуществляется во время литургии с тем, что одевается новоизбранный патриарх в патриаршую одежду и вручается ему патриарший посох.

Что известно о митрополите Епифании?Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он явлется молодым предстоятелем церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90-х годов.

Как происходил процесс получения Украиной Томоса?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриархаУПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признании их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.