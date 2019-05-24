ПЦУ получит первого греческого архиерея

В Православной церкви Украины появился епископ, который будет заниматься делами греческой общины в стране.

Митрополит Епифаний по итогам Священного Синода рассказал, что опекать грекоязычную паству в Украине будет ранее избранный на епископа архимандрит Епифаний (Димитриу).

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Предстоятель ПЦУ ранее заявлял, что назначение архимандрита Епифания было бы полезным для Украинской церкви.

Всегда, даже в Киевском патриархате, у нас были экзархи, один архиерей-грек не является чем-то новым для украинской церкви. Он будет способствовать признанию на международном уровне автокефалии Украинской православной церкви,

– пояснил глава ПЦУ.

Известно, что рукоположение нового епископа состоится в субботу, 25 мая, в Михайловском соборе Киева.

Смотрите видео об итогах Священного Синода ПЦУ: