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      ПЦУ получит первого греческого архиерея

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      ПЦУ получит первого греческого архиерея
      ПЦУ получит первого греческого архиерея / www.pomisna.info

      В Православной церкви Украины появился епископ, который будет заниматься делами греческой общины в стране.

      Митрополит Епифаний по итогам Священного Синода рассказал, что опекать грекоязычную паству в Украине будет ранее избранный на епископа архимандрит Епифаний (Димитриу).

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      Предстоятель ПЦУ ранее заявлял, что назначение архимандрита Епифания было бы полезным для Украинской церкви.

      Всегда, даже в Киевском патриархате, у нас были экзархи, один архиерей-грек не является чем-то новым для украинской церкви. Он будет способствовать признанию на международном уровне автокефалии Украинской православной церкви,
      – пояснил глава ПЦУ.

      Известно, что рукоположение нового епископа состоится в субботу, 25 мая, в Михайловском соборе Киева.

      Смотрите видео об итогах Священного Синода ПЦУ:

       

       

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      Теги: Епифаний Православная церковь Украины Религия Новости Киева Новости Украины Греция
      Источник: 24 канал
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