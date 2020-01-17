П**дуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке, – в Одессе разгорелся скандал: видео

В одном из одесских магазинов разгорелся скандал из-за украинского языка. Продавщица нахамила покупателю из-за того, что он говорил с ней на украинском языке.

Скандальное видео опубликовал телеграмм канал Xydessa. В комментариях пользователи отметили, что события разворачивались в магазине "Гурман".

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На видео видно, что покупатель обратился максимально корректно и пытался объяснить, что он имеет право говорить на украинском языке у себя дома – в украинском городе Одесса.

Пожалуйста, можете не разговаривать со мной на украинском. Это ваше дело, я вам не запрещаю,

– сказал человек.

Однако продавщица нахамила мужчине и матом предложила ему убираться "домой". Мол, в Одессе никто на украинском не разговаривает.

Пиз**й к себе домой и там разговаривай на украинском языке. Но в Одессе ты не будешь разговаривать на украинском языке,

– сказала женщина (цитату не редактировали).

Вероятно, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.

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Заметим, что 25 апреля 2019 года народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский является обязательным для государственного сектора и публичной сферы.

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Требования закона о государственном украинском языке / Инфографика 24 канала