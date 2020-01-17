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      П**дуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке, – в Одессе разгорелся скандал: видео

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      В Одессе разгорелся скандал из-за языка / Скриншот из видео

      В одном из одесских магазинов разгорелся скандал из-за украинского языка. Продавщица нахамила покупателю из-за того, что он говорил с ней на украинском языке.

      Скандальное видео опубликовал телеграмм канал Xydessa. В комментариях пользователи отметили, что события разворачивались в магазине "Гурман".

      Обратите внимание: На Донбассе простились с активистом Артемом Мирошниченко, избитым за украинский язык: фото

      На видео видно, что покупатель обратился максимально корректно и пытался объяснить, что он имеет право говорить на украинском языке у себя дома – в украинском городе Одесса.

      Пожалуйста, можете не разговаривать со мной на украинском. Это ваше дело, я вам не запрещаю,
      – сказал человек.

      Однако продавщица нахамила мужчине и матом предложила ему убираться "домой". Мол, в Одессе никто на украинском не разговаривает.

      Пиз**й к себе домой и там разговаривай на украинском языке. Но в Одессе ты не будешь разговаривать на украинском языке,
      – сказала женщина (цитату не редактировали).

      Вероятно, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.

      В Одессе разгорелся скандал из-за языка: видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)

      Заметим, что 25 апреля 2019 года народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский является обязательным для государственного сектора и публичной сферы.

      Было и такое: "Мы здесь за Россию": в Бердянске вспыхнул скандал из-за языка – видео

      закон про державну мову закон про українську мову вимоги що передбачає закон тпро мовуТребования закона о государственном украинском языке / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Скандал Законодательство Украина – Россия Украинский язык Новости Одессы
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