Печальная статистика от Минздрава: сколько человек умерли от гриппа

За вторую неделю 2019 года гриппом и ОРВИ заболели более 176 тысяч человек. В Министерстве здравоохранения Украины убеждают, что эпидемии гриппа нет. В то же время, эпидемические пороги превышены в четырех областях: Черниговской, Житомирской, Сумской и Одесской.

Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения.

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В ведомстве отметили, что от октября 2018 года уже зафиксировано 19 летальных случаев, а за последние сутки, 17 января, умерли два человека – мужчина и младенец. Медики констатируют, что сейчас в Украине пик заболеваемости гриппом.

Как заболеть гриппом?

Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом.

Хотя об эпидемии в стране говорить рано, однако в Минздраве считают, что количество больных может увеличиться с понедельника, 21 января, когда ученики вернутся с карантина в школы.

Ежегодные прививки от гриппа – это лучший способ уменьшить риск заболеть гриппом, а также предотвратить появление осложнений, госпитализации и смерти. За прошедшую неделю прививки против гриппа получили еще почти 1,5 тысячи человек. Сейчас в Украине вакцинировались почти 1,5 тысячи человек, это 0,4% от общей численности населения страны,

– отметили в Министерстве.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что лучшая профилактика болезни, конечно, прививки, которые защищают в течение всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.

Симптомы гриппа:

Высокая температура, которая держится минимум пять дней. Лихорадка. Головная боль. Ломота в мышцах и суставах. Общая слабость. Потеря аппетита, возможно, тошнота. Кашель, который может длиться более двух недель. Насморк.

Напомним, что 12-13 января в Черниговской области из-за осложнения от гриппа умерли три человека. Всего в области с начала нынешнего эпидсезона зафиксированы семь летальных случаев из-за осложнений, вызванных вирусными заболеваниями.