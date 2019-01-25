Печальный форум в Давосе, или Не зовите кризис – и он не придет!

Из года в год неофициальное, но крайне влиятельное сборище самых богатых, крутых и выдающихся бизнесменов и политиков мира в швейцарском поселке Давос считалось ключевым событием для мировой экономики.

Именно от настроений, которые царили в Давосе, по "гамбургскому" счету, зависело состояние целых государств и континентов. В этот раз настроение на этом швейцарском горнолыжном курорте было крайне плохим – кажется, очередного мирового экономического кризиса не избежать...

Грустный Давос – веселый Страсбург

В єтом году, как известно, в Давос не прилетели лидеры стран с крупнейшими экономиками в мире – за исключением канцлера ФРГ Ангелы Меркель. У всех – свои заботы: Дональд Трамп воюет с парламентом за Мексиканскую стену, Тереза Мэй опять же воюет с собственным парламентом за соглашение о Брексит, Франсуа Олланд тоже за что-то воюет... и без них в Швейцарии стало как-то мрачно и невесело.

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Российских "подсанкционных" олигархов напрямую попросили "почтить форум своим отсутствием", а без них, видимо, возмутившись, не приехал и всемирно известный шут Владимир с ядерной дубиной... Зато в Давос приехали аж трое претендентов на должность президента Украины – и это, не учитывая самого президента. Ну, зачем там Порошенко был – еще кое-как понятно: открыл традиционный "Украинский завтрак", провел переговоры и поехал себе. Работа у него такая.

А что там забыли претенденты – и кто же его знает? Юлия Владимировна то ли решила подтвердить данное ей подхалимами звание "политического киборга" и будет хвастаться теперь, что собственноручно защищала ДАП – Давосский аэропорт.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко посетила Давос / Фото Главком

"Настаящий палковник" Гриценко приезжал, чтобы мужественно и непоколебимо не подать руки президенту – вот, мол, какой я принципиальный и твердый. Ну, правду сказать – такой поступок нуждается в незаурядном мужестве. Это же вам не батальоном на фронте командовать...



Анатолий Гриценко посетил Давос / Фото Антикор

Еще один кандидат, Игорь Шевченко, прокатился в Давос, чтобы свиснуть в отеле несколько синих вязаных шапок – чем и похвастался на своей странице в Фейсбуке. Что ж, они свою программу выполнили.

Игорь Шевченко похвастался новой бесплатной шапкой в Давосе / Фото prefiksblog

Но, откровенно говоря, на этот раз Давос вышел печальный. Да что там – даже обычная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая параллельно состоялась в Страсбурге, была веселее и она точнее, вернее: ПАСЕ приняла очередную антироссийскую резолюцию, а депутаты Верховной Рады Украины вместе с украинскими репортерами весело гоняли по кулуарам российскую пропагандистку Скабееву, рассказывая ей, какая она шлюха и что во рту имеет...

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Экономическая лихорадка

Впрочем, особой радости от состояния дел в мире ждать не приходится. Об этом сразу вскоре перед началом форума в Давосе заявила руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Она от имени своего учреждения уже второй раз за пару прошлых месяцев откорректировала прогнозы роста мировой экономики наземь.

Руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард / Фото azertag

Риск сильного отката глобального экономического роста, без сомнения, усилился",

– предупредила французский экономист, а ее вице-президент Дэвид Липтон еще и добавил в телеинтервью, что "замедление, кажется, начнется раньше, чем ожидалось".

То что же получается – через 10 лет после последнего крупного финансового кризиса, на горизонте появилась новая опасность? Не скатится ли мировая экономика к минусам? В течение прошлых лет она знала лишь одно направление – вверх. То станет 2019 год поворотным в этом курсе?

В любом случае, похоже на то, что именно этого опасаются политики, предприниматели и ученые, прибывшие в этом году в Давос. Опрос международной консалтинговой компании PwC, которое было проведено среди 1400 руководителей предприятий мира, демонстрирует, что их уверенность в завтрашнем дне исчезает. Даже, если Лагард подчеркнула, что глобальная рецессия "точно еще не стоит за дверью" – даже простое замедление темпов роста может иметь крайне плохие последствия для и без того хрупкого мира...

Таким образом, основной темой Давоса стала в этом году ситуация с глобальной конъюнктурой. Причины для кризисных настроений – "торговая война" между США и Китаем, опасения "неконтролируемого Брексита", проблемы с итальянским бюджетом, французские протесты против Макрона, "шатдаун" в Америке... Перечислять можно долго, все эти события сами собой, может, и не привели бы к подобным переживаниям, но они происходят одновременно и накапливаются, накапливаются...

В своем ежегодном докладе Давосский форум перечисляет и другие мировые проблемы – прежде всего, глобальное потепление, а также рост электронного криминалитета.

Глобальные риски усиливаются, но коллективное желание с ними бороться – слабеет. Вместо этого растет раскол,

– констатируют авторы документа. Все это заставляет паниковать биржи, прыгать курсы акций... В общем, все идет вниз.

Еще только год назад форум в Давосе выглядел совсем иначе. Тогда все были полны оптимизма... возможно – даже уж слишком. Президент США Дональд Трамп прилетел в Швейцарию и излучал удовольствие. "America first!" – объяснял он – это не значит "America alone". Это пробуждало надежду на то, что на Соединенные Штаты можно полагаться, что они остаются "локомотивом"... Но чуть позже тот же Трамп пошел на эскалацию конфликта с Китаем. 12 месяцев спустя мировая картина в корне изменилась, "маятник" подвинул в другую сторону.

Настроение не является более оптимистичным, все стало слишком хрупким, – жалуются мировые финансисты и предприниматели.

Однако о глобальной рецессии они ничего говорить не хотят – возможно, чтобы не навлечь?

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Взрывоопасная смесь

Кроме того, страшной опасностью для мира стал рост политического популизма – считают не столько политики, сколько экономисты, которые собрались в Давосе. По их мнению, все больше людей в мире чувствуют неуверенность, и даже просто боятся новых технологий, уничтожение окружающей среды, развала финансовых рынков.

Шеф одной из немецких консалтинговых фирм Рональд Бергер думает, что, кроме колебаний конъюнктуры, Европе грозит структурный кризис. Дигитализация мира просто на глазах меняет правила игры во многих отраслях. Европа может очень быстро оказаться позади всего мира – уже сейчас "виртуальные" компании из США и КНР занимают первые позиции, а европейские – пасут задних. Нужны радикальные реформы.

Если начнется кризис – большинство стран мира готовы к нему меньше, чем были десять лет назад, – считает вице-шеф МВФ Липтон.

Это – взрывоопасная смесь. Много государственных бюджетов разных стран просто не имеют больше пространства для маневра, ключевые страны имеют большие долги. Дорогие программы поддержки конъюнктуры, таким образом, невозможны – такое может себе в Европе позволить разве что Германия. Что уж говорить о "малых сих"?

Впрочем, не следует забывать, что развитие экономики в значительной степени зависит еще и от массовой психологии. Если все больше политиков и менеджеров сочтут, что рецессия является неотвратимой – она придет. Именно поэтому шеф немецкого отделения крупнейшей в мире консалтинговой компании McKinsey Корнелиус Баур предупреждает:

Я не рассчитываю на рецессию, но мы можем договориться до того, что она начнется.

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