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      Печальный опыт атаки в Британии: могут ли беспилотники останавливать работу аэропортортов

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      Уже несколько недель от нашествия дронов страдают аэропорты Великобритании. Беспилотники проникают на взлетные полосы, и тем самым блокируют работу всего аэропорта. Однако кроме задержек рейсов дроны вызывают и опасность для людей, ведь могут попасть в двигатель самолета.

      Эксперимент с дроном и самолетом провели в Великобритании. За считанные секунды крыло самолета превратилось в металлолом. Дай Уиттингэм, исполнительный директор Комитета по безопасности полетов Королевства, пояснил: "В зависимости от скорости дрона и его веса самолет при столкновении может получить значительные повреждения. Это большой риск, ведь могут погибнуть две сотни людей, а то и больше".

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      Больше месяца крупнейшие аэропорты Великобритании страдают от атак дронов, из-за которых отменили более тысячи рейсов. К борьбе с дронами привлекли даже армию, однако – поймать беспилотник почти невозможно. Британцы закупили специальное оборудование для охоты на них – за несколько миллионов фунтов. Правда, принципы работы оборудования держат в тайне.

      Дрони
      Эксперимент с дроном и крылом самолета, проведенный в Великобритании

      В украинских аэропортах таких коллапсов пока не было, но готовы ли они, если что – вопрос открытый.

      Мы не имеем специальных приборов, которые отслеживали бы дроны. Пользуемся визуальным наблюдением. Но у самих дронов установлено оборудование и программное обеспечение, которое блокирует пролет до аэропортов,
      – сообщила руководитель пресс-службы аэропорта "Киев" Галина Богданенко.

      Но это только в профессиональных моделях. А простенький дешевый дрон, которых в мире уже миллионы, может спокойно попасть на любой аэродром.

      Впрочем, зафиксировать нарушителя можно специальным устройством. Тарас Трояк, председатель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников, предлагал закупить такие нашим аэропортам. "Но, я так понимаю, что это такая украинская традиция – пока что-то не случится, никто ничего делать не будет", – отметил Трояк.

      Трояк
      "Пока что-то не случится, никто ничего делать не будет", – Трояк.

      Именно так и было в ситуации со взрывами на украинских военных складах, которые, вероятно, спровоцировали именно с помощью беспилотников. Только тогда военные начали закупать спецоборудование, похожее на британское. Кроме того, летом 2018 года Госавиаслужба пыталась ввести жесткие правила для беспилотников: запретить полеты на центральных улицах городов и поселков, над скоплением людей, на местах аварий и катастроф.

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      А также, пользуясь случаем, пытались запретить вообще поднимать дрон в воздух на высоту более 50 метров, что полностью заблокировало бы для журналистов-расследователей возможность заглядывать за высокие заборы нечестных политиков или чиновников. Из-за общественного резонанса скандальные нормы из закона убрали.

      В конце концов, документ приняли с учетом 80% наших поправок. Впрочем, есть один пункт сомнительный, где речь идет о том, что нельзя летать над скоплениями людей и над местами плотной застройки. Но определений этих понятий нет! Можно что угодно назвать плотной застройкой, или группу из трех человек назвать скоплением, и летать дронам там уже нельзя будет,
      – отметил Тарас Трояк.

      Стоит добавить, что сейчас новые правила для беспилотников до конца не урегулированы и не действуют – кроме нескольких запретов. В частности, приближаться дрону ближе чем на пять километров к аэропортам. И, конечно, летать над военными объектами или диспетчерскими башнями.

      К слову, не стоит забывать и о том, что дроны приносят не только опасности, но и немало пользы. Например, недавно 24 канал писал о том, что годовалый ребенок на небольшом острове страны Вануату в Тихом океане впервые в истории получил вакцину, доставленную коммерческим беспилотником через 40 километров почти непроходимой гористой местности. Полет дрона организовывала ЮНИСЕФ.

      Автор: Марина Молька, Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины авиация Великобритания
      Источник: 24 канал
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