Печенье с шоколадом и кукурузными хлопьями: простой рецепт

Приготовьте ароматное печенье, которое прекрасно подойдет к чаю или кофе. Печенье с шоколадом и кукурузными хлопьями получается хрустящим и рассыпчатым.

Рецепт приготовления печенья с шоколадом и кукурузными хлопьями

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Ингредиенты:

Мука 350 г

Яйца 2 шт.

Сахар 150 г

Сливочное масло 150 г

Разрыхлитель 1/2 ч.л.

Ванильный сахар пакетик

Черный шоколад 50 г

Кукурузные хлопья 100 г

Сахарная пудра

Приготовление:

Измельчите шоколад на мелкие кусочки. Перемешайте размягченное масло с сахаром, ванильным сахаром, 175 гр муки и разрыхлителем. Добавьте яйца, оставшуюся муку и кусочки шоколада.

Поставьте тесто в холодильник на полчаса.

После этого выньте тесто и сформируйте печенье на свое усмотрение – это могут быть шарики или более плоская форма. Печенье обваляйте в кукурузных хлопьях.

Выпекайте при температуре 180 градусов до готовности. Время зависит от размера печенья – чем оно меньше, тем меньше необходимо держать в духовке.