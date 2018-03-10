Печенье с шоколадом и кукурузными хлопьями: простой рецепт
Приготовьте ароматное печенье, которое прекрасно подойдет к чаю или кофе. Печенье с шоколадом и кукурузными хлопьями получается хрустящим и рассыпчатым.
Рецепт приготовления печенья с шоколадом и кукурузными хлопьями
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Ингредиенты:
Мука 350 г
Яйца 2 шт.
Сахар 150 г
Сливочное масло 150 г
Разрыхлитель 1/2 ч.л.
Ванильный сахар пакетик
Черный шоколад 50 г
Кукурузные хлопья 100 г
Сахарная пудра
Приготовление:
Измельчите шоколад на мелкие кусочки. Перемешайте размягченное масло с сахаром, ванильным сахаром, 175 гр муки и разрыхлителем. Добавьте яйца, оставшуюся муку и кусочки шоколада.
Поставьте тесто в холодильник на полчаса.
После этого выньте тесто и сформируйте печенье на свое усмотрение – это могут быть шарики или более плоская форма. Печенье обваляйте в кукурузных хлопьях.
Выпекайте при температуре 180 градусов до готовности. Время зависит от размера печенья – чем оно меньше, тем меньше необходимо держать в духовке.