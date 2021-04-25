Науковці з Франції відмовились від цивілізації на 40 днів. Увесь час вони прожили у печері та не контактували із зовнішнім світом.

Учасниками експерименту стали 15 людей. Дослідження проводили у печері Ломбривс, що у південно-західній Франції.

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Мета та деталі проведення дослідження

Мета дослідження має особливе значення у час пандемії коронавірусу, адже мільйони людей опинились на ізоляції. Науковці відмовились від мобільних телефонів, годинників та сонячного світла.

Добровольці не мали жодного зв'язку з зовнішнім світом. Люди спали у наметах та виробляли власну електроенергію за допомогою велосипедів. Воду набирали з криниці у печері на глибині 45 метрів.



Електроенергію науковці отримували велосипедом / Фото з твітеру Крістіана Клота

Учасники проєкту Deep Time перевірили, як люди реагують на втрату відчуття простору та часу. Участь взяли 8 чоловіків та 7 жінок віком від 27 до 50 років.

Науковці 40 днів прожили у печері / Фото з твітеру Крістіана Клота

Що виявили науковці у печері

За словами директора проєкту Крістіана Клота, їм здавалось, що час у печері минав повільніше. Інша учасниця експерименту назвала його схожим до "натискання на паузу" в житті.

Ми повинні навчитися краще розуміти, як наш мозок здатний знаходити нові рішення, незалежно від ситуації,

– пояснив вагомість проєкту Клот.

Перед експериментом у добровольців перевірили мозкову активність та когнітивні функції. Після проєкту учасники повторно пройдуть тестування й результати досліджень порівняють.