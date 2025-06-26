Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора. Его разыскивали за педофилию и сексуальные преступления против четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет.

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Сбегал от правосудия с 90-х

Мужчину с 1992 года разыскивали правоохранители США. Он работал директором детского сада в округе Пима, штат Аризона. В течение 1984 – 1991 годов он совершил ряд сексуальных преступлений против малолетних детей.

К моменту вынесения приговора он покинул территорию США и более трех десятилетий скрывался, используя поддельные документы на имя гражданина Мексики. На территории Украины мужчина жил под вымышленным именем.

Его личность удалось установить благодаря цифровым технологиям, в частности анализа данных из открытых источников. После идентификации мужчины правоохранители провели обыск и задержали его по месту жительства в Киевской области.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд о временном аресте, а дальше планируют экстрадировать мужчину в США. По информации американских органов, ему предъявлено обвинение по 15 пунктам уголовного законодательства.

Операцию по задержанию провели совместно с Департаментом киберполиции, Федеральным бюро расследований США (FBI) и Министерством юстиции Украины.