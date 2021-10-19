Педофил и наркоман, – депутат от "Слуги народа" Дмитрук обозвал художника Ройтбурда

Депутат Артем Дмитрук негативно отреагировал на присвоение Одесскому художественному музею имени художника Александра Ройтбурда. Политик считает покойного художника педофилом и наркоманом и поэтому выступает против переименования музея в его честь.

По словам Артема Дмитрука, он поддержал присвоение Одесскому художественному музею статуса национального, однако переименование в честь Ройтбурда не поддерживает. Об этом политик рассказал в своем видеообращении.

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Дмитрук обвиняет Ройтбурда

Указ президента с пунктом о присвоении имени Ройтбурда Одесскому музею поступил в областной совет, который и должен рассмотреть и проголосовать за это решение. Именно на этом этапе Дмитрук планирует помешать переименованию.

По словам нардепа художник Ройтбурд был якобы наркоманом и педофилом, поэтому музей не может носить его имя.

Я уверен, что большинство из вас знают, кто такой Александр Ройтбурд. Однако если кто-то не знает, я говорю, что это педофил, наркоман, человек, который развращал одесситов, развращал детей, студентов,

– заявил Дмитрук.

Кроме того, политик заявил, что будет всеми силами препятствовать присвоению музею имени Ройтбурда.

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