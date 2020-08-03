Педофила поймали на горячем: 50-летний мужчина занимался сексом с 13-летним парнем в авто
В Вишневом под Киевом задержали 50-летнего мужчину, которого поймали на горячем во время орального секса с 13-летним парнем. Задержанному уже объявили подозрение по статье УК о развращении несовершеннолетних.
Члены общественного формирования "Департамент охраны" в Вишневом под Киевом проезжали мимо автомобиля, припаркованного на улице Балукова. И при этом заметили "максимально странную картину", как пишет "Киев Оперативный".
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В автомобиле Lada 50-летний мужчина занимался оральным сексом с 13-летним парнем. Охранники остановились, задержали мужчину, вызвали полицию и передали того правоохранителям.
"Максимально странную картину" в автомобиле заметили случайно / Фото "Киев Оперативный"
По информации "Киева Оперативного", задержанного мужчину уже поместили в изолятор временного содержания и объявили ему подозрение по статье 156 УК – говорится о растлении несовершеннолетних:
- "Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок".
По предварительной информации, 50-летний мужчина занимался оральным сексом с подростком / Фото "Киев Оперативный"
Мужчину задержали, поместили в ИВС и объявили ему подозрение / Фото "Киев Оперативный"
О дальнейшей судьбе подростка пока ничего не известно / Фото "Киев Оперативный"
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