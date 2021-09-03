Как рассказал мальчик, поскольку воспитательнице не понравилось, что он не хотел спать, она дважды его ударила – в голову и в щеку.

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К счастью, ребенок сильно не пострадал. Впрочем, как пишет телеграмм канал, администрация детсада покрывает воспитательницу и не хочет разбираться в ситуации.

Вообще, это был первый раз, когда меня ударили,

– рассказал мальчик.

В детском саду мальчик пожаловался, что его била воспитательница: смотрите видео

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