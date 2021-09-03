Как рассказал мальчик, поскольку воспитательнице не понравилось, что он не хотел спать, она дважды его ударила – в голову и в щеку.
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К счастью, ребенок сильно не пострадал. Впрочем, как пишет телеграмм канал, администрация детсада покрывает воспитательницу и не хочет разбираться в ситуации.
Вообще, это был первый раз, когда меня ударили,
– рассказал мальчик.
В детском саду мальчик пожаловался, что его била воспитательница: смотрите видео
Последние инциденты с детьми:
- В этот же день, а именно 2 сентября, в Одессе чиновники забрали 5-летнего ребенка у родителей, которые постоянно пьянствовали. Девочка жила в абсолютной антисанитарии.
- За 2 дня до того в Николаеве чуть не умер 10-летний мальчик. При госпитализации скорая помощь застряла в пробке.
- А вот случай на Днепропетровщине закончился трагедией. Мать закрыла детей в квартире, а сама ушла. В то время произошел пожар, в результате которого погибли двое детей.