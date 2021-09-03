Пел вместо обеденного сна: в детском саду Одессы мальчик пожаловался на избиение

В одном из частных детских садов Одессы воспитанник пожаловался, что его избила воспитательница. Ребенок говорит, что получил удары за то, что пел во время обеденного сна.

Как рассказал мальчик, поскольку воспитательнице не понравилось, что он не хотел спать, она дважды его ударила – в голову и в щеку.

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К счастью, ребенок сильно не пострадал. Впрочем, как пишет телеграмм канал, администрация детсада покрывает воспитательницу и не хочет разбираться в ситуации.

Вообще, это был первый раз, когда меня ударили,

– рассказал мальчик.

В детском саду мальчик пожаловался, что его била воспитательница: смотрите видео

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