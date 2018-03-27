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Пенелопа Крус снялась в яркой фотосессии для бренда сумок: фото

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Пенелопа Крус для Carpisa
Пенелопа Крус для Carpisa / Carpisa

Известная испанская актриса Пенелопа Крус стала лицом рекламной кампании итальянского бренда сумок Carpisa.

43-летняя Пенелопа снялась в фотосессии посвященной весенне-летней коллекции сумок, а также появилась в модном видео Carpisa.

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Съемки проходили в итальянском Неаполе. Автором фотосессии выступил популярный фотограф знаменитостей Нико Бустоса.

Крус уже сотрудничала с Carpisa: в 2015 году она появилась в рекламной кампании, а в 2017 году представила именную коллекцию сумок, дизайн которых разработала сама.

Пенелопа Крус в видео Carpisa:​

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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