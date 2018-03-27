Пенелопа Крус снялась в яркой фотосессии для бренда сумок: фото
Известная испанская актриса Пенелопа Крус стала лицом рекламной кампании итальянского бренда сумок Carpisa.
43-летняя Пенелопа снялась в фотосессии посвященной весенне-летней коллекции сумок, а также появилась в модном видео Carpisa.
Читайте также: Пенелопа Крус снялась в элегантной фотосессии для модного глянца
Съемки проходили в итальянском Неаполе. Автором фотосессии выступил популярный фотограф знаменитостей Нико Бустоса.
Крус уже сотрудничала с Carpisa: в 2015 году она появилась в рекламной кампании, а в 2017 году представила именную коллекцию сумок, дизайн которых разработала сама.
Пенелопа Крус в видео Carpisa:
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии