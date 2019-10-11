Пенсии жителям оккупированного Донбасса: что предлагают в Раде
В Раде намерены выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий, даже если у них нет статуса внутренне перемещенного лица.
Такие изменения предложили члены комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщает информационное управление аппарата ВР.
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Во встрече с депутатами приняли участие представители Благотворительного фонда "Право на защиту", программы "Советник Министерства социальной политики Украины по вопросам ВПЛ", общественной организации "Донбасс SOS", Украинского Хельсинского союза по правам человека и другие.
О чем говорили?
- Необходимость внесения изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
- Предлагали выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий, независимо от наличия статуса внутренне перемещенного лица";
- Отмене нормы о прекращении выплат пенсии, если внутренне перемещенное лицо более 60 дней не было на месте проживания.
Участники обсуждений объясняют, что это позволило бы уменьшить нагрузку на контрольно-пропускные пункты въезда-выезда. Так, 60% людей, которые их пересекают, являются пенсионерами.
Стороны согласились с необходимостью упрощения процедуры доказательства права на выплату пенсий и законодательного урегулирования особого порядка получения пенсий для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц,
– пояснили в ВР.
Между тем жители оккупированного Донбасса продолжают получать российские паспорта. Так, в России утверждают, что их гражданство получили уже 25 тысяч украинцев из этих территорий.
Что говорили об этом раньше?
Летом теперь уже экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявлял об обратном. По его словам, выплаты пенсий на оккупированных территориях невозможны до возвращения территорий под контроль Украины.
Вместе с тем президент Владимир Зеленский в то же время озвучивал похожие инициативы. В частности, он предложил продлить с 60 дней до 1 года срок, в течение которого пенсионеры из оккупированного Донбасса должны уехать из оккупированной территории для получения украинской пенсии.