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      Какие пенсии получают разные категории украинцев: инфографика

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      Какой размер пенсии в Украине / novograd.city

      В Украине по состоянию на 2020 годи проживают 11,3 миллиона пенсионеров, из них – 2,6 миллиона продолжают работать. Каждый пенсионер в среднем получает 3083 гривен.

      С 1 января 2020 года минимальная пенсия по возрасту у людей, достигших 65 лет, при наличии 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин страхового стажа – составляет 1889 гривен. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

      Читайте также: Пенсии в Украине: кому может не хватить денег и что делать

      По категориям и размерам в 2020 году пенсии распределяются следующим образом:

      • 75,4% пенсионеров получают по возрасту (с учетом стажа) – 3064 гривны;
      • 2,8% получают по инвалидности – 2641 гривны;
      • 5,7% пенсионеров получают в случае потери кормильца – 2916 гривен;
      • 5,4% пенсионеров за выслугу лет – 4500 гривен;
      • 0,7% получают социальные пенсии (минимальные выплаты для тех, кто не имеет стажа) – 1644 гривен.

      1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 4,5% (на 74 гривны), то есть 1712 гривен. Последующее увеличение пенсионных выплат состоится 1 декабря. Тогда минимальная пенсия увеличится еще на 3,3% (на 57 гривен).

      Хто і скільки отримує на пенсії в Україні інфографіка 24 канал
      Кто и сколько получает на пенсии в Украине / Инфографика 24 канала

      По данным Пенсионного фонда:

      • 0,7% пенсионеров получают до 1500 гривен;
      • 34,8% – от 1501 гривны до 2000 гривен;
      • 34,2% – от 2001 гривны до 3000 гривен;
      • 12,4% – от 3001 гривны до 4000 гривен;
      • 6,3% – от 4001 гривны до 5000 гривен;
      • 9,3% пенсионеров – от 5001 гривны до 10000 гривен.

      Пенсии по инвалидности

      Для людей с инвалидностью сумма минимальной пенсии установлена ​​на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

      Независимо от группы инвалидности размер минимальных пенсий для лиц с инвалидностью в 2020 году составляет:

      • с 1 января - 1638 гривен;
      • с 1 июля - 1712 гривен;
      • с 1 декабря - 1769 гривен.

      Если учитывать группу инвалидности, то выплата пенсии осуществляется в следующем размере:

      • людям с инвалидностью I группы - 100% пенсии по возрасту;
      • людям с инвалидностью II группы - 90% пенсии по возрасту;
      • людям с инвалидностью III группы - 50% пенсии по возрасту.
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Деньги Публикации Инфографика Пенсионный фонд Пенсия
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