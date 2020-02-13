Какие пенсии получают разные категории украинцев: инфографика

В Украине по состоянию на 2020 годи проживают 11,3 миллиона пенсионеров, из них – 2,6 миллиона продолжают работать. Каждый пенсионер в среднем получает 3083 гривен.

С 1 января 2020 года минимальная пенсия по возрасту у людей, достигших 65 лет, при наличии 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин страхового стажа – составляет 1889 гривен. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

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По категориям и размерам в 2020 году пенсии распределяются следующим образом:

75,4% пенсионеров получают по возрасту (с учетом стажа) – 3064 гривны;

2,8% получают по инвалидности – 2641 гривны;

5,7% пенсионеров получают в случае потери кормильца – 2916 гривен;

5,4% пенсионеров за выслугу лет – 4500 гривен;

0,7% получают социальные пенсии (минимальные выплаты для тех, кто не имеет стажа) – 1644 гривен.

1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 4,5% (на 74 гривны), то есть 1712 гривен. Последующее увеличение пенсионных выплат состоится 1 декабря. Тогда минимальная пенсия увеличится еще на 3,3% (на 57 гривен).



Кто и сколько получает на пенсии в Украине / Инфографика 24 канала

По данным Пенсионного фонда:

0,7% пенсионеров получают до 1500 гривен;

34,8% – от 1501 гривны до 2000 гривен;

34,2% – от 2001 гривны до 3000 гривен;

12,4% – от 3001 гривны до 4000 гривен;

6,3% – от 4001 гривны до 5000 гривен;

9,3% пенсионеров – от 5001 гривны до 10000 гривен.

Пенсии по инвалидности

Для людей с инвалидностью сумма минимальной пенсии установлена ​​на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Независимо от группы инвалидности размер минимальных пенсий для лиц с инвалидностью в 2020 году составляет:

с 1 января - 1638 гривен;

с 1 июля - 1712 гривен;

с 1 декабря - 1769 гривен.

Если учитывать группу инвалидности, то выплата пенсии осуществляется в следующем размере: