В Киеве мужчина обнажился перед детьми в "Гидропарке": ему вручили подозрение
- В Киеве 60-летний мужчина обнажился перед детьми на детском пляже в "Гидропарке" и получил подозрение в развращении малолетних.
Прокуратура настаивает на психолого-психиатрической экспертизе подозреваемого, который находится под наблюдением врача-психиатра.
В Киеве 60-летнему мужчине объявили подозрение из-за скандала на детском пляже в "Гидропарке". Он полностью разделся и демонстрировал детям свои половые органы.
В соцсетях распространили ролик с киевского муниципального пляжа "Детский", где отдыхали малолетние дети. Это видео было снято еще в начале июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру и полициюю Киева.
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Мужчину разоблачили после видео в соцсетях
Видео, которое возмутило киевлян, сняли 5 июня. На кадрах видно, как мужчина полностью раздевается перед группой детей. Уже на следующий день ему объявили подозрение по статье о развращении малолетних. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.
Согласно ответу одной из больниц Киевщины, подозреваемый находится под наблюдением врача-психиатра. Сейчас прокуратура настаивает на проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы, чтобы выяснить его состояние.
Киевская прокуратура уже обратилась в суд для получения медицинской документации подозреваемого.
Напоминаем, в Харькове мужчина в течение нескольких лет насиловал и развращал мальчиков. Вероятный преступник работал учителем физкультуры в школах, а затем переехал в Почаевскую лавру в Тернопольской области. Мужчину задержали в марте 2025 года в Почаевской лавре после того, как родители потерпевших обратились в полицию.