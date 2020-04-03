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      Пенсионерам, которые работаю, перечислили выплаты: как увеличились суммы

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      Работающие пенсионеры в апреле получат большую пенсию / zn.ua

      С 1 апреля Пенсионный фонд перечислил выплаты тем людям, которые после выхода на пенсию продолжали работать. Увеличенные пенсии в этом месяце получат более 357 тысяч человек.

      Средний размер повышения составляет 170 гривен 80 копеек. Об этом сообщает Пенсионный фонд на своей странице в фейсбуке.

      Обратите внимание Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен

      Перерасчет пенсий провели автоматически: пенсионерам не нужно было обращаться ни в какие учреждения. При повышении учитывали страховой стаж, приобретенный до февраля 2020 года.

      При проведении перерасчета избран более выгодный для каждого отдельного случая вариант:

      • с учетом только страхового стажа;
      • с учетом страхового стажа и заработной платы.

      Пенсії в Україні
      Какие пенсии получают в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Деньги Министерство социальной политики Пенсионный фонд Пенсия Новости Украины
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