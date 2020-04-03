Пенсионерам, которые работаю, перечислили выплаты: как увеличились суммы

С 1 апреля Пенсионный фонд перечислил выплаты тем людям, которые после выхода на пенсию продолжали работать. Увеличенные пенсии в этом месяце получат более 357 тысяч человек.

Средний размер повышения составляет 170 гривен 80 копеек. Об этом сообщает Пенсионный фонд на своей странице в фейсбуке.

Обратите внимание Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен

Перерасчет пенсий провели автоматически: пенсионерам не нужно было обращаться ни в какие учреждения. При повышении учитывали страховой стаж, приобретенный до февраля 2020 года.

При проведении перерасчета избран более выгодный для каждого отдельного случая вариант:

с учетом только страхового стажа;

с учетом страхового стажа и заработной платы.



Какие пенсии получают в Украине / Инфографика 24 канала