Пенсионерам, которые работаю, перечислили выплаты: как увеличились суммы
С 1 апреля Пенсионный фонд перечислил выплаты тем людям, которые после выхода на пенсию продолжали работать. Увеличенные пенсии в этом месяце получат более 357 тысяч человек.
Средний размер повышения составляет 170 гривен 80 копеек. Об этом сообщает Пенсионный фонд на своей странице в фейсбуке.
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Перерасчет пенсий провели автоматически: пенсионерам не нужно было обращаться ни в какие учреждения. При повышении учитывали страховой стаж, приобретенный до февраля 2020 года.
При проведении перерасчета избран более выгодный для каждого отдельного случая вариант:
- с учетом только страхового стажа;
- с учетом страхового стажа и заработной платы.
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