А когда водитель увидел, что произошло, то решила убежать. Инцидент произошел в Суворовском районе 15 октября.
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Водитель пыталась откупиться от женщины, которая выпала из трамвая в Одессе
На остановке общественного транспорта возле детского оздоровительного центра "Молодая гвардия" в Суворовском районе Одессы произошел необычный инцидент.
- Водитель трамвая двинула транспорт с места, но не убедилась при этом, что все пассажиры зашли в вагон.
- Именно в этот момент пенсионерка заходила в салон через заднюю дверь – и, конечно, выпала, когда трамвай начал ехать.
Но самое интересное в другом. По словам очевидцев:
- Водитель, увидев, что произошло, попыталась дать денег пострадавшей, чтобы она не поднимала шума.
- Но та отказалась – и водитель собралась сбежать прочь, пока не приехала полиция.
Другие пассажиры трамвая правоохранителей и скорую помощь оперативно вызвали. А еще и помешали водителю уехать вместе со своим транспортом.
- При этом одному из мужчин пришлось это делать буквально телом – он стал на пути перед трамваем.
- Вагон однако начал движение, поэтому смельчак даже запрыгнул на сцепку, закрыв лобовое стекло.
В таком состоянии ситуацию и застали патрульные.
О состоянии пострадавшей, к сожалению, информации нет. Но в Украине в этот день случились аварии куда страшнее:
- На Винниччине поезд насмерть сбил 15-летнюю девушку.
- В Киеве пьяный водитель грузовика сбил пешеходов.
- А на Закарпатье в столкновении легковушки и эвакуатора погибли 4 человека.