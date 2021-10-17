Пенсионерка в Одессе выпала из трамвая, а водитель решила сбежать

17 октября 2021 , 05:35
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Источник:

"Думская"

В Одессе из задних дверей трамвая выпала пожилая женщина. Когда она как раз заходила в салон, транспорт неожиданно тронулся.

А когда водитель увидел, что произошло, то решила убежать. Инцидент произошел в Суворовском районе 15 октября.

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Водитель пыталась откупиться от женщины, которая выпала из трамвая в Одессе

На остановке общественного транспорта возле детского оздоровительного центра "Молодая гвардия" в Суворовском районе Одессы произошел необычный инцидент.

  • Водитель трамвая двинула транспорт с места, но не убедилась при этом, что все пассажиры зашли в вагон.
  • Именно в этот момент пенсионерка заходила в салон через заднюю дверь – и, конечно, выпала, когда трамвай начал ехать.

Но самое интересное в другом. По словам очевидцев:

  • Водитель, увидев, что произошло, попыталась дать денег пострадавшей, чтобы она не поднимала шума.
  • Но та отказалась – и водитель собралась сбежать прочь, пока не приехала полиция.

Другие пассажиры трамвая правоохранителей и скорую помощь оперативно вызвали. А еще и помешали водителю уехать вместе со своим транспортом.

  • При этом одному из мужчин пришлось это делать буквально телом – он стал на пути перед трамваем.
  • Вагон однако начал движение, поэтому смельчак даже запрыгнул на сцепку, закрыв лобовое стекло.

В таком состоянии ситуацию и застали патрульные.

Обратите внимание: в КП "Одесгорэлектротранс" подтвердили информацию об инциденте – и пообещали разобраться, что к чему. На период разбирательств водителя отстранили от работы.

О состоянии пострадавшей, к сожалению, информации нет. Но в Украине в этот день случились аварии куда страшнее:

  • На Винниччине поезд насмерть сбил 15-летнюю девушку.
  • В Киеве пьяный водитель грузовика сбил пешеходов.
  • А на Закарпатье в столкновении легковушки и эвакуатора погибли 4 человека.
Автор: Олесь Друкач