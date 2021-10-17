Пенсионерка в Одессе выпала из трамвая, а водитель решила сбежать

В Одессе из задних дверей трамвая выпала пожилая женщина. Когда она как раз заходила в салон, транспорт неожиданно тронулся.

А когда водитель увидел, что произошло, то решила убежать. Инцидент произошел в Суворовском районе 15 октября.

Читайте также Похитила эвакуатор и устроила ДТП: в Одессе задержали психически больную женщину

Водитель пыталась откупиться от женщины, которая выпала из трамвая в Одессе

На остановке общественного транспорта возле детского оздоровительного центра "Молодая гвардия" в Суворовском районе Одессы произошел необычный инцидент.

Водитель трамвая двинула транспорт с места, но не убедилась при этом, что все пассажиры зашли в вагон.

Именно в этот момент пенсионерка заходила в салон через заднюю дверь – и, конечно, выпала, когда трамвай начал ехать.

Но самое интересное в другом. По словам очевидцев:

Водитель, увидев, что произошло, попыталась дать денег пострадавшей, чтобы она не поднимала шума.

Но та отказалась – и водитель собралась сбежать прочь, пока не приехала полиция.

Другие пассажиры трамвая правоохранителей и скорую помощь оперативно вызвали. А еще и помешали водителю уехать вместе со своим транспортом.

При этом одному из мужчин пришлось это делать буквально телом – он стал на пути перед трамваем.

Вагон однако начал движение, поэтому смельчак даже запрыгнул на сцепку, закрыв лобовое стекло.

В таком состоянии ситуацию и застали патрульные.

в КП "Одесгорэлектротранс" подтвердили информацию об инциденте – и пообещали разобраться, что к чему. На период разбирательств водителя отстранили от работы.

О состоянии пострадавшей, к сожалению, информации нет. Но в Украине в этот день случились аварии куда страшнее: