У поліції відкрили кримінальну справу за статтею спроба самогубства. Як виявилось, це не перший вчинок пенсіонерки.
До теми Казала, що нікому не потрібна: поліція врятувала 90-річну бабусю від самогубства
Що відомо про інцидент
- Криворіжанка нанесла собі удар кухонним ножем 23 травня
- Це сталося у будинку на вулиці Єрмолової близько 7:40.
- Її госпіталізували у хірургічне відділення 2-ої міської лікарні Кривого рогу в шоковому стані.
- У поліції також зазначили, що жінка на початку травня вже намагалась скоротити собі віку.
- За інформацією "Кривбасс ONLINE", жінка проживає з чоловіком і 30-річним сином, який страждає психічним розладом.