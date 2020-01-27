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      Пенсионерка из Харькова вывозила кортик в Россию в халате

      22 Читати новину українською
      Пенсионерка пыталась вывезти холодное оружие в халате / facebook.com

      80-летняя женщина завернула оружие в халат и пыталась вывезти в Россию.

      В сумке одной из пассажирок "Харьков-Белгород" обнаружили незадекларированный кортик "Булат 1986", завернутый в халат. Об этом сообщает пресс-служба Слобожанской таможни.

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      На холодное оружие сработал рентгеновский транспортный прибор. Пенсионерка хотела провезти его в Россию в сумке.

      Таможенники составили протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Пенсионерке грозит штраф в размере полной стоимости товаров с их конфискацией.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Государственная таможенная служба Новости Харькова
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