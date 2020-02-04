Пенсионеры ложатся в больницу, чтобы поесть на халяву: МОЗ опроверг фейк о "своем чиновнике"

Министерство здравоохранения Украины опровергло фейк, который распространяется в СМИ, якобы заместитель министра заявил о "хитрых халявщиках пенсионерах". В Минздраве отметили, что у них даже нет заместителя министра с названным именем – Михаил Мальцев.

На самом же деле некоторые СМИ просто выдали заявление российского чиновника за украинского, пояснили в Министерстве здравоохранения.

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Призываем СМИ быть осмотрительными и не поддаваться манипуляциям, проверять источники информации и соблюдать информационную гигиену,

– отметили в Минздраве.

Что же произошло на самом деле

"Пенсионеры ложатся в больницу, чтобы поесть на халяву: еще один чиновник выступил со скандальным заявлением", – новостью именно с таким заголовком поделились со своими читателями некоторые СМИ.

Издание отмечает, что говорится о "министре здравоохранения Михаиле Мальцеве", но не указано, о каком именно заместителе министра. Конечно же, первое, что приходит на ум – говорится об Украине, ибо для чего же об этом писать.Впрочем на самом деле скандальное заявление сделал Михаил Мальцев – заместитель министра здравоохранения Пермского края России. К слову, еще в марте 2019 года, но украинские СМИ это заявление распространили только сейчас.

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Единственное, что указывает на то, что говорится не об Украине, а о соседнем государстве, название Яйва – поселок в Пермском крае России. СМИ это упоминание не убрали, или не придали этому внимания, или же знали о фейке, но все равно распространили информацию.

Стоит отметить, что фейковую "новость" распространили в основном лишь мелкие региональные средства массовой информации.

Курьезу ситуации добавляет еще и тот факт, что они не только перепутали страны, но и Михаилов Мальцевых, добавляя к своей публикации фото тезки нашего "героя" – российского туристического менеджера. Интересно же, почему СМИ не распространили фото еще одного их тезки, российского хоккеиста.

Украинские СМИ распространили фейк о "заместителе министра здравоохранения": смотрите фото

К слову, распространился фейк уже и в социальных сетях. Там взялись критиковать "украинского чиновника". В частности, его призывали посетить "простые украинские больницы", а местами доходило и до нецензурной брани.