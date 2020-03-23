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      Пенсионеры могут оплатить коммуналку и заказать продукты через работников Укрпочты

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      Президент Украины Владимир Зеленский попросил пожилых людей оставаться дома и призвал воспользоваться услугами Укрпочты.

      В своем новом видеообращении глава государства сказал, что через работников Укрпочты пенсионеры могут заказать продукты и оплатить коммунальные услуги.

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      "Также помните, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг вам не будут начислять пеню. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома и не выходите на улицу без необходимости", – подчеркнул он.

      Также Зеленский поблагодарил работников Укрпочты за их работу.

      Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус Covid-19 Укрпошта Коммунальные услуги Пенсия
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