Пенсионеры могут оплатить коммуналку и заказать продукты через работников Укрпочты
Президент Украины Владимир Зеленский попросил пожилых людей оставаться дома и призвал воспользоваться услугами Укрпочты.
В своем новом видеообращении глава государства сказал, что через работников Укрпочты пенсионеры могут заказать продукты и оплатить коммунальные услуги.
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"Также помните, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг вам не будут начислять пеню. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома и не выходите на улицу без необходимости", – подчеркнул он.
Также Зеленский поблагодарил работников Укрпочты за их работу.
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:
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