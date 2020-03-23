Пенсионеры могут оплатить коммуналку и заказать продукты через работников Укрпочты

Президент Украины Владимир Зеленский попросил пожилых людей оставаться дома и призвал воспользоваться услугами Укрпочты.

В своем новом видеообращении глава государства сказал, что через работников Укрпочты пенсионеры могут заказать продукты и оплатить коммунальные услуги.

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"Также помните, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг вам не будут начислять пеню. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома и не выходите на улицу без необходимости", – подчеркнул он.

Также Зеленский поблагодарил работников Укрпочты за их работу.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского: