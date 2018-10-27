Пенсионная реформа в РФ: в Госдуме цинично посоветовали россиянам самостоятельно собирать деньги

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Александр Ремезков посоветовал соотечественникам задуматься над самостоятельным накоплением денег на пенсию еще в молодости.

Об этом он рассказал в комментарии "Эхо Москвы".

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Я на пенсию и не рассчитывал. Пытался построить свою жизнь, обеспечить себя пенсионными накоплениями. Хотя, как говорят, человек стреляет, а Бог попадает. Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай,

– заявил российский депутат.

По словам Ремезкова, россияне в силах создать себе материальную базу при правильном планировании и надлежащих усилиях.

"Общемировая практика. Каждый, кто работает, если он не инвалид, то он заботится о своей пенсии. Переваливать на государство тоже сложно. Если есть возможность, то надо позаботиться о том, чтобы создать себе возможности в старости быть обеспеченным и самостоятельным. Размер пенсии все равно не решает вопросы жизнеобеспечения. Даже если и будет начислена повышенная пенсия, то это все равно минимум", – подчеркнул российский политик.

Напомним, в июле Государственная дума России в первом чтении поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста для россиян. Ранее правительство России объявило о решении постепенно повысить пенсионный возраст – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. После этого в стране происходили акции протеста, организованные преимущественно представителя российской оппозиции.