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      Пенсионная реформа в РФ: в Госдуме цинично посоветовали россиянам самостоятельно собирать деньги

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      Депутат Госдумы РФ посоветовал россиянам самостоятельно собирать деньги на пенсию
      Депутат Госдумы РФ посоветовал россиянам самостоятельно собирать деньги на пенсию / Фото из открытых источников

      Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Александр Ремезков посоветовал соотечественникам задуматься над самостоятельным накоплением денег на пенсию еще в молодости.

      Об этом он рассказал в комментарии "Эхо Москвы".

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      Я на пенсию и не рассчитывал. Пытался построить свою жизнь, обеспечить себя пенсионными накоплениями. Хотя, как говорят, человек стреляет, а Бог попадает. Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай,
      – заявил российский депутат.

      По словам Ремезкова, россияне в силах создать себе материальную базу при правильном планировании и надлежащих усилиях.

      "Общемировая практика. Каждый, кто работает, если он не инвалид, то он заботится о своей пенсии. Переваливать на государство тоже сложно. Если есть возможность, то надо позаботиться о том, чтобы создать себе возможности в старости быть обеспеченным и самостоятельным. Размер пенсии все равно не решает вопросы жизнеобеспечения. Даже если и будет начислена повышенная пенсия, то это все равно минимум", – подчеркнул российский политик.

      Напомним, в июле Государственная дума России в первом чтении поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста для россиян. Ранее правительство России объявило о решении постепенно повысить пенсионный возраст – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. После этого в стране происходили акции протеста, организованные преимущественно представителя российской оппозиции.

      Теги: Новости России Новости политики Пенсіонери
      Источник: 24 Канал
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