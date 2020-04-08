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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Тимофей Милованов
      Екс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

      Пенсионный фонд или безработные: куда государству надо вкладывать деньги

      -
      Как помочь тем, кто остался дома без работы? / Depositphotos

      Правительство предлагает увеличить расходы Пенсионного фонда на 20 млрд. А нужно прежде всего увеличить поддержку безработных или временно безработных. Этой поддержки в предложениях правительства я не увидел.

      Економічно найбільш під час кризи страждають не пенсіонери, а працівники, самозайняті, та малі підприємці, які залишись без роботи. Саме вони залишаються без грошей, а пенсіонери продовжують отримувати пенсії як і раніше. Тому першочергова фінансова допомога має йти саме категорії працівників та підприємців, у яких дохід впав менше певної межи.

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      На мою думку було б правильно здійснити прямі виплати у розмірі 5 тис. грн для таких людей. Робоча сила в Україні складає 17,4 млн людей. Припустимо 20% з цих людей потребують допомоги. При середній виплаті в 5 тис. грн потрібно 17 млрд грн. Це майже та сума, на яку пропонується збільшити фінансування Пенсійного фонду.

      Я не кажу, що пенсіонери неважливі, або що робітники більш важливі ніж пенсіонери. Ні. Я тільки звертаю увагу, що певну частину працівників та самозайнятих зупинка економіки вражає значно більше ніж пенсіонерів. А державна фінансова підтримка має спрямовуватись тим, хто найбільше страждає.

      Тому, якщо є 40 млрд грн, то можна підтримати і працівників, і пенсіонерів. Але якщо грошей не вистачає, то їх потрібно спрямувати туде, де економічні наслідки є найбільшими – це люди яки стали менше заробляти.

      Автор: Тимофей Милованов
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Карантин в Украине 2020 Деньги Пенсионный фонд Пенсия Работа
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