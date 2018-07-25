Пенсионный фонд нашел выход, как выплатить людям пенсии

Государственная казначейская служба в ближайшие дни выделит Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса и финансированию выплат пенсий в июле.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу Госказначейства Татьяну Слюз.

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"У нас сегодня состоялось совещание с премьер-министром. Сегодня и завтра мы будем предоставлять займы для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", – сказала она.

По словам Слюз, проблемы с выплатой пенсий лежат в поле ответственности ПФ, поскольку казначейство полностью рассчиталось с фондом.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в Пенсионном фонде Украины из-за задержек выплаты пенсий в июле. Также в ведомстве заявили, что смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса.