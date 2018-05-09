Пенсионный фонд сделал работающим пенсионерам денежный подарок

Пенсионный фонд Украины официально перечислил пенсионерам, которые продолжают работать, денежные выплаты. Общее количество таких людей составляет 2,74 миллиона человек.

Об этом ведомство сообщает на своем официальном сайте.

Читайте также: В Раде хотят заставить украинцев обязательно откладывать себе деньги на пенсию: сколько и когда

Отмечается, что перерасчет осуществлялся с 1 апреля 2018 года для пенсионеров, которые имеют не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

"По результатам пересчета, размер пенсионных выплат увеличился у 2 миллионов пенсионеров. Средний размер повышения составил 74,75 грн. На выплату перечисленных пенсий ежемесячно направляется 150 миллионов гривен", – добавили в Пенсионном фонде.

К слову, перерасчет осуществляется только для тех пенсионеров, которые являются легально трудоустроены и за них уплачиваются страховые взносы.

Кроме того, органы Пенсионного фонда Украины с 1 апреля без обращения лица осуществляют перерасчет пенсий тем, кто на 1 марта этого года, в котором производится перерасчет, имеют соответствующее право.

Напомним, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, сейчас Кабмин решает вопрос повышения пенсий тем, кто имел стаж, но выплаты были копеечными.