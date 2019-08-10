Пенсионный фонд запустил сервис "Е-пенсия": что о нем известно
Пенсионный фонд Украины представил сервис назначения пенсии в "одно касание", что является первым этапом внедрения системы "Е-пенсия". Новый сервис призван существенно упростить процесс назначения пенсий.
"Е-пенсия" позволит назначить пенсию за одно посещение сервисного центра, предварительно подав заявление и все необходимые документы через вебпортал электронных услуг, сообщает Пенсионный фонд.
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"Главная задача – улучшить обслуживание посетителей Фонда, минимизировать затраты времени на оформление пенсий и человеческий фактор. С этой целью мы ввели новую автоматизированную систему назначения пенсий, которая сама определяет наиболее выгодные условия для получателя. Ранее человеку, чтобы назначить пенсию, нужно было приходить в фонд несколько раз. Услуга в "одно касание" – это лишь одно посещение учреждения для того, чтобы забрать пенсионное удостоверение", – рассказал председатель правления фонда Евгений Капинус.
Следующим этапом внедрения системы "Е-пенсия" будет создание мобильного приложения, что позволит получить доступ к ресурсам вебпортала электронных услуг Фонда с мобильных устройств – смартфона, планшета.
Чтобы назначить пенсию через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, нужно:
- авторизоваться в личном кабинете на вебпортал по ссылке с помощью электронной цифровой подписи;
- в разделе личного кабинета "Заявление на назначение пенсии" загрузить весь пакет необходимых для назначения пенсии документов в отсканированном виде;
- подписать обращение электронной цифровой подписью и отправить его в подсистему "Обращение";
- добавлять документы (в случае необходимости) можно в течение трех месяцев.
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