Пентагон направит 800 военных на границу с Мексикой: известна причина

В США планируют направить более 800 военных на границу США и Мексики. Пентагон усилит границы, чтобы не пропустить в страну караван мигрантов из Латинской Америки.

Об этом 25 октября сообщило AFP со ссылкой на источники в американском правительстве, передает DW.

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Перед этим президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что военные могут быть задействованы на границе.

Я вызову военных, чтобы справиться с этой национальной чрезвычайной ситуацией,

– заявил он.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 жовтня 2018 р.

Отмечается, что военные, которых вызовут с различных баз США, должны усилить ряды около 2 тысяч национальных гвардейцев, которые уже находятся на границе. Ожидается, что глава Пентагона Джеймс Мэттис подпишет необходимые распоряжения в ближайшее время.

Что такое караван мигрантов?

Тысячи мигрантов преодолели реку между Гватемалой и Мексикой. Все эти люди хотят попасть в США, спасаясь от высокого уровня бедности и насилия в Центральной Америке. Впоследствии часть из них решила вернуться домой, однако более четыре тысячи человек добрались до границы с США. Дональд Трамп ранее пообещал не впустить мигрантов в страну, утверждая, что среди них много преступников.