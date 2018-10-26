Пентагон направит 800 военных на границу с Мексикой: известна причина
В США планируют направить более 800 военных на границу США и Мексики. Пентагон усилит границы, чтобы не пропустить в страну караван мигрантов из Латинской Америки.
Об этом 25 октября сообщило AFP со ссылкой на источники в американском правительстве, передает DW.
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Перед этим президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что военные могут быть задействованы на границе.
Я вызову военных, чтобы справиться с этой национальной чрезвычайной ситуацией,
– заявил он.
Отмечается, что военные, которых вызовут с различных баз США, должны усилить ряды около 2 тысяч национальных гвардейцев, которые уже находятся на границе. Ожидается, что глава Пентагона Джеймс Мэттис подпишет необходимые распоряжения в ближайшее время.
Что такое караван мигрантов?
Тысячи мигрантов преодолели реку между Гватемалой и Мексикой. Все эти люди хотят попасть в США, спасаясь от высокого уровня бедности и насилия в Центральной Америке. Впоследствии часть из них решила вернуться домой, однако более четыре тысячи человек добрались до границы с США. Дональд Трамп ранее пообещал не впустить мигрантов в страну, утверждая, что среди них много преступников.