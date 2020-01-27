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      Пентагон подтвердил катастрофу самолета США в Афганистане, но причастность талибов отрицают

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      Талибы у самолета, разбившегося в Афганистане / Фото из соцсетей

      Министерство обороны США признает, что в небе над афганской провинцией Ганзе потерпел катастрофу самолет военно-воздушных сил страны. Однако в Пентагоне опровергают версию о сбивании, которую распространяет террористическая группировка "Талибан".

      Исламисты взяли на себя ответственность за катастрофу. Они первыми прибыли на место падения самолета, поскольку контролируют эту территорию.

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      Впрочем, в Пентагоне говорят: военный самолет просто упал, очевидно, из-за технических неполадок. Деталей пока не разглашают.

      Так, начальник штаба ВВС США Дэйв Голдфейн рассказал CNBC, что Bombardier E-11 разбился на территории, находящейся под контролем талибов.

      В то же время, министр обороны Марк Эспер тоже не стал вдаваться в детали, а лишь сказал: о ситуации проинформирован, больше нечего сказать.

      Официальный представитель вооруженных сил США в Афганистане Сонни Леггет уточнил для СМИ следующее: никаких признаков того, что самолет был обстрелян со стороны противника, нет.

      По предварительной информации FoxNews, на борту самолета находились 5 американских военных.

      Что известно о катастрофе самолета в Афганистане:

      • Самолет разбился утром 27 января в провинции Газни в центральной части Афганистана, контролируемой талибами.
      • Точную информацию о том, кому принадлежало судно, долго не называли. Следовательно, появлялась даже информация о том, что упал пассажирский самолет с 83 людьми на борту. Местные СМИ заявляли – разбился самолет государственной компании Ariana Afghan Airlines.
      • Впрочем, в самой авиакомпании эту информацию опровергли.
      • Через несколько часов появилась другая версия – в Афганистане разбился американский военный борт. Ее распространили талибы и сразу добавили: за этим стоят они. Исламисты передали: среди погибших – несколько офицеров и солдат американской армии.
      • Только теперь американская сторона подтвердила этот факт, однако остается немногословной.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Талибан Афганістан Авиакатастрофа в Афганистане авиация
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