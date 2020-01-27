Пентагон подтвердил катастрофу самолета США в Афганистане, но причастность талибов отрицают

Министерство обороны США признает, что в небе над афганской провинцией Ганзе потерпел катастрофу самолет военно-воздушных сил страны. Однако в Пентагоне опровергают версию о сбивании, которую распространяет террористическая группировка "Талибан".

Исламисты взяли на себя ответственность за катастрофу. Они первыми прибыли на место падения самолета, поскольку контролируют эту территорию.

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Впрочем, в Пентагоне говорят: военный самолет просто упал, очевидно, из-за технических неполадок. Деталей пока не разглашают.

Так, начальник штаба ВВС США Дэйв Голдфейн рассказал CNBC, что Bombardier E-11 разбился на территории, находящейся под контролем талибов.

В то же время, министр обороны Марк Эспер тоже не стал вдаваться в детали, а лишь сказал: о ситуации проинформирован, больше нечего сказать.

Официальный представитель вооруженных сил США в Афганистане Сонни Леггет уточнил для СМИ следующее: никаких признаков того, что самолет был обстрелян со стороны противника, нет.

По предварительной информации FoxNews, на борту самолета находились 5 американских военных.

Что известно о катастрофе самолета в Афганистане: