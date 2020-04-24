Пентагон рассматривает вероятность использования COVID-19 как биологического оружия против США

Министерство обороны США и американская разведка изучает возможность использования коронавируса как биологического оружия против страны.

Оба американских ведомства изучают есть ли вероятность использования коронавируса против "целей высокого уровня", связанных со США. Об этом пишет Politico.

К слову Власти США два года назад предупредили о проблемах лаборатории в Ухане, где исследовали коронавирус

При этом отмечается, что такой подход не означает, что Пентагон рассматривает коронавирус как специально созданный вирус. Разведка и до сих пор изучает этот вопрос, и так и не имеет достаточных оснований утверждать, что коронавирус был создан в лабораторных условиях в Китае.

Что об искусственном происхождении коронавируса говорили американцы?Такую теорию выдвинул телеканал Fox News со ссылкой на нескольких американских чиновников. Телеканал предполагает, что коронавирус происходит именно из лаборатории Уханя.



Аргументами этой теории было, например, сдерживание китайскими властями правды о коронавирусе. Якобы "нулевым пациентом" является сотрудник вирусологической лаборатории.



Также был аргумент против главной теории Китая о происхождении вируса из уханского рынка морепродуктов. Мол, там никогда не продавали летучих мышей.

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Также издание отмечает, что не вполне понятными остаются условия, почему Пентагон и разведка решили сосредоточить свое внимание на этом вопросе. Ведь до этого Министерство обороны США заявляло, что перспектива использования коронавируса как биологического оружия "несет низкий уровень риска". Тогда в США больше внимания уделяли вопросу происхождению вируса, а также об осознании власти Китая об опасности на начальных этапах пандемии.

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