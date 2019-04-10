08:34
10 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Избушка для Путина. Россия возвращается в СССР
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 апреля
      Вести.UA: Порошенко кардинально изменился. Немногочисленная "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:20, 9 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Пентагон заключил многомиллионные контракты на строительство стены Трампа

      37 Читати новину українською
      Пентагон
      Пентагон / Фото из открытых источников

      Министерство обороны США договорилось со строительными компаниями о возведении стены. Общая сумма всех заключенных контрактов составляет 976 миллионов долларов.

      В ведомстве отметили, что до октября 2020 г стена появится в штате Нью-Мексико. Заграждение возведет компания SLSCO Ltd из Техаса. Barnard Construction Co. Inc. из Монтаны займется строительством участка в Аризоне и закончит свои работы в сентябре того же года.

      Читайте также: Трамп передумал закрывать границу с Мексикой

      Ранее сообщалось, что Министерство обороны США выделит миллиард долларов на возведение стены вдоль границы США с Мексикой. Теперь стало известно, что уже заключены конкретные соглашения и установлены конечные сроки выполнения заказа.

      Выделенных денег должно быть достаточно для того, чтобы возвести стену длиной 91 километр в районе Эль-Пасо в Техасе и установить там освещение.

      Строительство стены на границе с Мексикой стало одним из главных предвыборных обещаний президента Трампа. Ее сооружение вызвало множество споров в конгрессе. Конгрессмены были недовольны высокой стоимостью финансирования проекта – 5,7 миллиардов долларов.

      Трамп не смог добиться выделения денег из госбюджета и начал искать дополнительное финансирование из других источников. Чтобы проект был реализован, президент США ввел режим чрезвычайного положения, который конгрессмены заблокировали. Трамп наложил вето на решение конгресса.

      Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан впоследствии дал разрешение на использование почти 1 миллиарда долларов из денег министерства обороны США на строительство нескольких участков стены.

      Для чего Трампу стена?Многие хотят попасть в США, убегая от высокого уровня бедности и насилия в Центральной Америке. Поэтому американский президент рассматривает сооружение стены на границе с Мексикой как один из способов борьбы с нелегальной миграцией. Само строительство стены на границе между государствами было одним из предвыборных обещаний президента. В ноябре 2018 года Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, не будут получать автоматического права на пребывание в стране.

      blog_ava
      Как отличить корь от краснухи: основные симптомы
      сегодня
      9371
      Теги: Новости политики Мексика Новости США Пентагон
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому НАЗК знаходить порушення у всіх, окрім президента
      сегодня , 01:10 Чому НАЗК знаходить порушення у всіх, окрім президента
      Олександра Дрік 208
      Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      9 апреля , 20:01 Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      Яніна Ткачук 939
      Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      9 апреля , 19:00 Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      Євгенія Мазур 666
      Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов: возникли столкновения
      9 апреля , 18:00 Возле офиса Зеленского устроили митинг пенсионеров и студентов: возникли столкновения
      2242
      Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      9 апреля , 17:05 Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      Сергій Стельмах 1191
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Бюджетная мобилка от Nokia появится в Украине осенью
       4 июня 2015 , 20:50
      Как живет кит: ученые прикрепили камеру к спине животного
       19 апреля 2017 , 17:55
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук