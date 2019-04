Министерство обороны США договорилось со строительными компаниями о возведении стены. Общая сумма всех заключенных контрактов составляет 976 миллионов долларов.

В ведомстве отметили, что до октября 2020 г стена появится в штате Нью-Мексико. Заграждение возведет компания SLSCO Ltd из Техаса. Barnard Construction Co. Inc. из Монтаны займется строительством участка в Аризоне и закончит свои работы в сентябре того же года.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США выделит миллиард долларов на возведение стены вдоль границы США с Мексикой. Теперь стало известно, что уже заключены конкретные соглашения и установлены конечные сроки выполнения заказа.

Выделенных денег должно быть достаточно для того, чтобы возвести стену длиной 91 километр в районе Эль-Пасо в Техасе и установить там освещение.

Строительство стены на границе с Мексикой стало одним из главных предвыборных обещаний президента Трампа. Ее сооружение вызвало множество споров в конгрессе. Конгрессмены были недовольны высокой стоимостью финансирования проекта – 5,7 миллиардов долларов.

Трамп не смог добиться выделения денег из госбюджета и начал искать дополнительное финансирование из других источников. Чтобы проект был реализован, президент США ввел режим чрезвычайного положения, который конгрессмены заблокировали. Трамп наложил вето на решение конгресса.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан впоследствии дал разрешение на использование почти 1 миллиарда долларов из денег министерства обороны США на строительство нескольких участков стены.

Для чего Трампу стена?Многие хотят попасть в США, убегая от высокого уровня бедности и насилия в Центральной Америке. Поэтому американский президент рассматривает сооружение стены на границе с Мексикой как один из способов борьбы с нелегальной миграцией. Само строительство стены на границе между государствами было одним из предвыборных обещаний президента. В ноябре 2018 года Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, не будут получать автоматического права на пребывание в стране.