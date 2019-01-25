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      Пентхаус для миллиардера: что известно о неслыханном рекорде на рынке недвижимости США

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      Миллиардер Кен Гриффин стал владельцем самого дорогого жилья в США
      Миллиардер Кен Гриффин стал владельцем самого дорогого жилья в США / Коллаж 24 канала

      На рынке недвижимости Нью-Йорка установили невероятный рекорд суммы, которую когда-либо отдавали за апартаменты.

      Пентхаус в 79-этажном небоскребе на Манхэттене был приобретен за заоблачные 238 миллионов долларов.

      Читайте также: Джефф Безос и его недвижимость: что известно об имениях самого богатого человека мира

      Как пишет The Wall Street Journal, владельцем роскошной недвижимости стал 50-летний американский миллиардер Кеннет Гриффин.

      Кто такой Кен Гриффин?Он является основателем международной инвестиционной компании Citadel. Его состояние оценивают в 10 миллиардов долларов и на сегодня он входит в топ самых богатых людей планеты.

      Кеннет Гріффін
      Американский миллиардер Кеннет Гриффин//Getty images

      Это уже не первый рекорд с роскошной недвижимостью, принадлежащей американскому богачу. В 2015-м он за 122 миллиона долларов приобрел старинный особняк напротив Букингемского дворца в Лондоне.

      На этот раз он с легкостью обошел предыдущего нью-йоркского рекордсмена, бизнесмена Барри Розенстайна, который в 2014 году приобрел дом в пригороде "Большого яблока" за "скромных" 137 миллионов долларов.

      Что известно о сверхдорогом пентхаусе на Манхэттене?

      Площадь апартаментов, владельцем которых стал Кен Гриффин, составляет гигантских 2230 метров квадратных. Пентхаус занимает целых 4 этажа.

      Космическая цена такой недвижимости составляла 10 тысяч долларов за квадратный фут.

      Строительство 79-этажного небоскреба с видом на Central Park, на верхних этажах которого и находится пентхаус, еще не завершено.

      Миллиардер Кен Гриффин приобрел самый дорогой в США пентхаус: смотрите видео​

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      Теги: Новости США Деньги Рекорды Елитная недвижемость Нью-Йорк Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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