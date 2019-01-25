Пентхаус для миллиардера: что известно о неслыханном рекорде на рынке недвижимости США

На рынке недвижимости Нью-Йорка установили невероятный рекорд суммы, которую когда-либо отдавали за апартаменты.

Пентхаус в 79-этажном небоскребе на Манхэттене был приобретен за заоблачные 238 миллионов долларов.

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Как пишет The Wall Street Journal, владельцем роскошной недвижимости стал 50-летний американский миллиардер Кеннет Гриффин.

Кто такой Кен Гриффин?Он является основателем международной инвестиционной компании Citadel. Его состояние оценивают в 10 миллиардов долларов и на сегодня он входит в топ самых богатых людей планеты.



Американский миллиардер Кеннет Гриффин//Getty images

Это уже не первый рекорд с роскошной недвижимостью, принадлежащей американскому богачу. В 2015-м он за 122 миллиона долларов приобрел старинный особняк напротив Букингемского дворца в Лондоне.

На этот раз он с легкостью обошел предыдущего нью-йоркского рекордсмена, бизнесмена Барри Розенстайна, который в 2014 году приобрел дом в пригороде "Большого яблока" за "скромных" 137 миллионов долларов.

Что известно о сверхдорогом пентхаусе на Манхэттене?

Площадь апартаментов, владельцем которых стал Кен Гриффин, составляет гигантских 2230 метров квадратных. Пентхаус занимает целых 4 этажа.

Космическая цена такой недвижимости составляла 10 тысяч долларов за квадратный фут.

Строительство 79-этажного небоскреба с видом на Central Park, на верхних этажах которого и находится пентхаус, еще не завершено.

P01242019 A #Manhattan apartment sold for $238m (£183m), the most expensive home ever sold in the US. In the luxury 220 #CentralPark South building, it has four floors and overlooks the #NewYork park. Buyer was #billionaire Ken Griffin, founder of the #hedgefund #Citadel. pic.twitter.com/NSNDqCW3l9 — The Day Today (@thedaytotwit) 24 січня 2019 р.

Миллиардер Кен Гриффин приобрел самый дорогой в США пентхаус: смотрите видео​