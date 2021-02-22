Мясо, рыба, яйца, молоко и даже хлеб – в дефиците. Родители дошкольников обеспокоены ситуацией, которая сложилась в детских садах города Красноград Харьковской области.

Детей кормят кашей, макаронами, овощным рагу и борщом на воде. Мясное вообще выдают раз в неделю.

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Родители жалуются

Так происходит уже полтора месяца, поэтому родители забили тревогу. Некоторые говорят о том, что их просят пока не приводить детей в садик, потому что еды мало.

Ребенок прибегает домой, бежит на кухню и ест все, что видит, даже не сняв куртку. Наедается на ночь, а утром жалуется, что болит живот,

– Татьяна Маслова, мать.



Яйца и молочные продукты в садиках также экономят / архив 24 канала

Людмила Образцова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Красноградского НВЗ №3 говорит, что раньше все было нормально с питанием, даже хлеб сами пекли. Сейчас муки нет, и хлеб печь не из чего. Поэтому родителям разрешили давать детям его с собой. Хотя приносить еду в воспитательное учреждение строго запрещено санитарными нормами.

Ответ педагогов

В отделе образования Красноградской городской территориальной общины не согласны с такими заявлениями, хотя не отрицают, что сложности с питанием детей существуют, и называют причины таких обстоятельств.

Дети не голодают. Есть сложности. Причина трудностей в переформатировании власти. Была райадминистрация, а теперь территориальная община. И в этот переходный промежуток времени надо было проводить тендерные процедуры. Как их надо проводить, законодатель не прописал,

– говорит руководительница отдела Антонина Турова.

На сессии Красноградского городского совета, состоявшейся 18 февраля, депутаты предусмотрели более 300 тысяч гривен на питание детей. Чтобы не нарушать закон, чиновники планируют закупать продукты вне тендера, выделяя на это пока небольшие суммы, по 50 тысяч гривен.