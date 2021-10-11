Перед тим, як ці дані попадуть на сторінки наукового журналу, пройде багато часу. За цей період дискусії та суперечки наберуть ще більших обертів. Знову британці паралельно надрукують свої неоднозначні звіти, а американці сумлінно виконають ще парочку грандіозних досліджень та поставлять жирну крапку. Проте, все це не покладе край суперечкам. Адже інформації все додається й додається, а от логічних висновків щось не більшає. Люди вже так заплутались, що далі просто нікуди.

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Наразі я не роблю гучних висновків, просто поділюсь тим, що вже встиг самостійно перевірити. А далі буде видно. Як кажуть, час покаже.

Отже, ближче до діла.

Із своїх улюблених добровольців, яким я щиро вдячний за таку тривалу участь та підтримку, більша частина вже здала свою кров на чергове обстеження. У частини з них антитіла зникли (7,3%), у 92,7% антитіла тримались цілий рік.

Троє з групи щепились, за власним бажанням, трьома різними видами вакцин (у кого зникли антитіла). Інші не щепились. Зроблено обстеження на визначення рівня антитіл до ядерного білку (нуклеокапсиду) та спайк-білку. І ось що маємо.

У всіх досліджуваних антитіла обох різновидів до SARS-CoV-2 на місці. 100%. І це – повні 17 місяців після хвороби (квітень 2020 - жовтень 2021).

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Рівень антитіл дуже високий. Практично на межі чутливості тест-систем. Що у тих, хто щепився, що у тих, хто не щепився. Саме цікаве, що навіть у тих, у кого антитіл не було (зникли після 8 місяця), вони знову з’явились, хоча досліджувані не щепились. За всі ці 17 місяців двічі захворіла лише одна людина. Вдруге – практично безсимптомно. Саме ця людина і вакцинувалась згодом, після вже другого одужання. ВСІ ІНШІ НЕ ХВОРІЛИ.

На що можна звернути увагу?

Антитіла протягом цих 17 місяців у більшості тримались на високому рівні, у частини динамічно змінювались. То знижувались, то знову зростали. Чому? Відповідь дуже проста – в залежності від контакту з хворими. Після таких контактів імунітет реагує на спробу віруса ще раз потрапити в організм людини та захищається. При потребі, антитіла знову зростають. Навіть у тих, хто вже їх загубив протягом цього року. Рівень імуноглобулінів знову збільшився, до дуже високих значень.

Наскільки важливий рівень антитіл наразі сказати важко.

Частина дослідників схиляється до думки, що сам по собі рівень антитіл до ковіду значення не має. Те, що вони присутні, просто каже само по собі, що є нормальний клітинний імунітет. А це саме головне. Проте, нові дослідження сперечаються в цьому питанні, та доводять, що не лише один клітинний імунітет важливий. Антитіла при ковіді теж активно включаються в процес та здатні зв’язувати та блокувати проникнення віруса в організм.

У своїй групі я бачив і тих, що з високими антитілами, і тих, хто з низькими, й тих, хто після 8 місяця їх втратив. Але станом на 17 місяць всі вони знову з антитілами, так повторно і не захворівши протягом цього періоду.

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До речі, точно така ж картина спостерігається у медпрацівників, які працюють зараз із ковідом. У тих, хто перехворів, антитіла досі присутні (медиків постійно перевіряють). Імуноглобуліни динамічно змінюються, зростаючи до дуже високих титрів.

Тому, на мою власну думку, на даний момент вакцинація перехворілих втрачає свій сенс. По-перше, перехворілі практично не хворіють повторно. По-друге, при необхідності антитіла і так самі підіймаються без всіляких бустерних доз. Підйом антитіл після вакцинації (у 3-х досліджуваних) демонструє не стільки ефективність вакцини, скільки реактивність та гнучкість власного постковідного імунітету.

На останок хочеться ще раз наголосити всім, хто сумнівається та переживає: імунітет після ковіду тривалий, міцний та ефективний. Вже не рік, а без малого півтора року, перехворілі здатні успішно тримати оборону при постійних контактах із хворими. Дельта не пробиває захист.

Тому все буде добре. Людство справляється та, рано чи пізно, вся ця епідемія закінчиться.