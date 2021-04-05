Вже найближчим часом Закарпаття може перейти у помаранчеву зону карантину. Ситуація в області щодня покращується.

Заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що у регіоні фіксують все менше заражених.

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Динаміка смертності, на щастя, теж йде на спад.

Зараз перебуваємо у "червоній" зоні, але насправді перебуваємо на межі до того, щоб перейти в "помаранчеву" зону,

– наголосив Шинкарюк.

Коронавірус на Закарпатті: головне

У червоній зоні Закарпаття опинилося ще 8 березня. Зокрема, заборонили роботу закладів громадського харчування, а також – роботу ТРЦ та інших розважальних закладів;

За добу 4 квітня у регіоні виявили 165 нових заражених коронавірусом.

До 5 квітня на Закарпатті продовжили обмеження на залізничні перевезення.

Зверніть увагу! У МОЗ повідомили, що до червоної зони найближчим часом можуть потрапити ще 3 регіони. Мовиться про Хмельницьку, Черкаську та Донецьку області.