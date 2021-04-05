"Перебуваємо на межі": Закарпаття може вийти з червоної зони карантину
Вже найближчим часом Закарпаття може перейти у помаранчеву зону карантину. Ситуація в області щодня покращується.
Источник:24 канал
Заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що у регіоні фіксують все менше заражених.
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Динаміка смертності, на щастя, теж йде на спад.
Зараз перебуваємо у "червоній" зоні, але насправді перебуваємо на межі до того, щоб перейти в "помаранчеву" зону,
– наголосив Шинкарюк.
Коронавірус на Закарпатті: головне
- У червоній зоні Закарпаття опинилося ще 8 березня. Зокрема, заборонили роботу закладів громадського харчування, а також – роботу ТРЦ та інших розважальних закладів;
- За добу 4 квітня у регіоні виявили 165 нових заражених коронавірусом.
- До 5 квітня на Закарпатті продовжили обмеження на залізничні перевезення.
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