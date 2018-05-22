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Перечный газ в школе Харькова мог распылить ученик, чтобы сорвать обучение

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Очередное массовое отравление детей в школе случилось теперь в Харькове. С жалобой на состояние здоровья к медикам обратилось три десятка школьников. Других учеников и учителей – эвакуировали. В отличие от предыдущих случаев полиция установила виновных.

Подозревают, так кто-то из учеников решил сорвать государственную итоговую аттестацию. По предварительным данным, неизвестное вещество распылили на втором этаже у мужской уборной. Инцидент произошел на перемене примерно в 11:30. Сразу к медсестре за помощью обратились 42 ребенка. Дети начались жаловаться на тошноту, слабость и головокружение.

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"Была оказана помощь в виде питьевой воды. Как могли, так своевременно и помогали. Нашатирь использовали. Затем приехало несколько скорых", – рассказала школьная медсестра Ульяна Шилович-Стойловский.

Остальных учеников и персонал сразу эвакуировали из школы. А учебный процесс приостановили.

Я находилась на третьем этаже в этот момент, то туда еще не успело ничего дойти. Нас быстро вывели,
– сказала восьмиклассница Екатерина.

20 человек, школьники и учительница, госпитализированы в больницу. Их состояние медики оценивают как стабильное. По предварительной информации, в школе могли распылить перцовый газ. Это сделал один из учеников, чтобы сорвать учения.

По предварительной информации это баллончик индивидуальной защиты, это не бытовой. В настоящее время концентрация ядовитых веществ отсутствует,
– отметил директор областного департамента по гражданской защите населения Павел Пономаренко.

Полиция уже отрыла уголовное производство по факту хулиганство. Так что случилось, мэр Харькова уже заявил, что к новому учебному году во всех школах города будет охрана и в большинстве установят камеры видеонаблюдения.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителя, однако впоследствии количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых.

Вследствие массового отравления из-за распыления неизвестного аэрозоля в школе Николаева по состоянию на утро 22 мая в больнице остаются 29 детей.

Теги: отравление Дети Новости Украины Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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