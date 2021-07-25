Перед многотысячным концертом Коржа: в Одессе люди скандировали "Жыве Беларусь" – видео

В Одессе 24 июля впервые с начала пандемии выступил белорусский рэпер Макс Корж. За считанные минуты до начала концерта люди скандировали "Жыве Беларусь".

Кроме того, во время выступления люди запускали белые и красные воздушные шарики. По данным телеграм-канала, в толпе также заметили, как кто-то держит бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции.

Актуально Лукашенко напомнили о Гааге: в Киеве протестовали против преследований в Беларуси

В Одессе люди скандировали "Жыве Беларусь": смотрите видео

Обращение Коржа к фанатам

Во время концерта Корж обратился к поклонникам. Он отметил, что "у вас были нелегкие времена – сейчас у вас лучше".

Все мы идем к одному прекрасному через тернии, через сложности, все мы идем к лучшему. [...] Я думаю, Бог нам даст более реальный шанс, более реальную возможность сделать свою страну лучше, все исправить

– заявил рэпер.

Обращение Коржа: смотрите видео

Концерт Коржа в Одессе: главное

По неофициальным данным, на стадионе "Черноморец" на концерт Макса Коржа собралось около 45 тысяч человек. В то же время официально "Черноморец" может вместить лишь более 34 тысяч человек.

Накануне мероприятия стоимость билетов составляла от 600 до 1349 гривен.

Концерт Коржа в сети уже назвали самым масштабным массовым мероприятием в Одессе за последние 7 лет.

Во время выступления рэпера не обошлось и без драки.

Драка на концерте Коржа: смотрите видео

Позиция Коржа по ситуации в Беларуси

В первые дни протестов в Беларуси Макс Корж призвал белорусов остановиться, "потому что дальше будут только трупы". Такое заявление рэпера возмутило его поклонников. Впоследствии Корж несколько раз редактировал свое сообщение. В конце концов, он призвал бороться и идти до конца.

Вскоре Корж приехал в изолятор на Окрестина в Минске, где удерживали задержанных протестующих. Кроме того, рэпер пришел на прощание с первым погибшим во время протестов – Александром Тарайковским.

Впоследствии Корж выпустил трек "Тепло". В тексте песни прослеживается параллель с событиями в Беларуси. В частности, речь идет о старике, унесшем солнце.

Концерт Коржа в Одессе: смотрите видео