Вже невдовзі в Україну прийде літо. Тому, перед початком курортного сезону, в Одесі перевірили морську воду.
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Проби морської води, які були відібрані у визначених контрольних точках на 22 пляжах Одеської області, за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показники відповідали гігієнічним вимогам,
– мовиться у повідомленні.
До речі, за даними метеопосту Укргідрометцентру, вода біля узбережжя Одеси станом на 30 травня, нагрілась до +18 градусів.
Яка погода в Одесі
- 30 травня в Одесі сонячно та ясно. Температура повітря коливається у межах +21...+23 градусів.
- На 31 травня синоптики прогнозують погіршення погоди. Так, стовпчики термометрів опустяться до +20...+22 градусів. Крім того, в Одесі падатиме дощ, а небо затягнеться хмарами.
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